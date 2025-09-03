スピードワゴン井戸田の美人妻「挑戦」子どもへ作った豆腐ハンバーグ公開「料理上手」「完璧」絶賛の声
【モデルプレス＝2025/09/03】女優の蜂谷晏海が9月1日、自身のInstagramを更新。ふっくらとしたお腹を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】井戸田潤の美人妻、子どもへの手料理「ごはん＆おかずな献立に挑戦」
蜂谷は「とろとろ系しか食べてなかったベビバーグ（子どもの愛称）！最近は普通にお米も欲しがるので、ごはん＆おかずな献立に挑戦！」と、子どもに合わせた豆腐ハンバーグを作ったことを報告。「少し残ったけど、茹で野菜はこれの倍食べてくれた うれぴー！」とコメントし、子どもが食べ終わったプレートも載せた。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「プロ級の腕前」「料理上手」「完璧すぎ」「食べたい」「本格的」などのコメントが寄せられている。
井戸田と蜂谷は、8年の交際期間を経て2022年9月に結婚。2024年7月に第1子が誕生し、2025年7月27日に第2子妊娠を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】井戸田潤の美人妻、子どもへの手料理「ごはん＆おかずな献立に挑戦」
◆蜂谷晏海、手作りハンバーグ定食を披露
蜂谷は「とろとろ系しか食べてなかったベビバーグ（子どもの愛称）！最近は普通にお米も欲しがるので、ごはん＆おかずな献立に挑戦！」と、子どもに合わせた豆腐ハンバーグを作ったことを報告。「少し残ったけど、茹で野菜はこれの倍食べてくれた うれぴー！」とコメントし、子どもが食べ終わったプレートも載せた。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「プロ級の腕前」「料理上手」「完璧すぎ」「食べたい」「本格的」などのコメントが寄せられている。
井戸田と蜂谷は、8年の交際期間を経て2022年9月に結婚。2024年7月に第1子が誕生し、2025年7月27日に第2子妊娠を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】