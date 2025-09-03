「Happyくじ」から、サンリオの大人気キャラクターたちの「Blackハロウィン」をテーマにした「Sanrio characters Halloween 2025」コレクションが、9月19日（金）から全国で発売される。

「Blackハロウィン」をテーマにしたHappyくじ「Sanrio characters Halloween 2025」が登場 (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. E25080701

2025年のサンリオキャラクター大賞でTOP3に輝いたポムポムプリンやシナモロール、ポチャッコ、そして今年デビュー50周年を迎えたマイメロディや、20周年のクロミなど全14種のキャラクターが、「Blackハロウィン」をテーマにしたオリジナルデザインで登場する。

特賞は全高40cmの、黒猫コスチュームを身にまとった「BIG シナモロール ぬいぐるみ」（全1種）で、最後のくじを引くと手にできるLAST賞は「BIG ハローキティ ぬいぐるみ」（全1種）となっている。

特賞 BIG シナモロール ぬいぐるみ（全1種） (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. E25080701

LAST賞 BIG ハローキティ ぬいぐるみ（全1種） (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. E25080701

毎回人気の「フィギュア賞」は、メタリック塗装を施し、かわいさの中にハロウィンらしいダークさを表現した全10種のキャラクターがお目見えする。「ぬいぐるみチャーム賞」は、おばけやデビルのデザインで全5種がラインアップする。

フィギュア賞（全10種） (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. E25080701

ぬいぐるみチャーム賞（全5種） (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. E25080701

ほかにも「トートバッグ賞（全5種）」や、「ジッパーバッグSET賞（全8種）」、スマホケースの中に挟んで使える「スマホストラップ賞（全5種）」など、日常で使えるアイテムや、「缶バッジSET賞（全6種）」、「アクリルチャーム賞（全12種）」、「ステッカーSET賞（全6種）」も登場する。



Happyくじ「Sanrio characters Halloween 2025」（1回850円）は、9月19日（金）から全国のローソン、ミニストップ、イトーヨーカドー、ゆめタウン、ローソンストア100、書店、ホビーショップなどで順次販売される。店舗により販売開始時期が異なる場合がある。価格は税込み。



(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. E25080701

ジッパーバックSET賞（全8種） (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. E25080701

スマホストラップ賞（全5種） (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. E25080701

アクリルチャーム賞（全12種） (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. E25080701