「サンリオBlackハロウィン」Happyくじ発売！黒猫コスチュームのキャラが登場 9・19〜
「Happyくじ」から、サンリオの大人気キャラクターたちの「Blackハロウィン」をテーマにした「Sanrio characters Halloween 2025」コレクションが、9月19日（金）から全国で発売される。
2025年のサンリオキャラクター大賞でTOP3に輝いたポムポムプリンやシナモロール、ポチャッコ、そして今年デビュー50周年を迎えたマイメロディや、20周年のクロミなど全14種のキャラクターが、「Blackハロウィン」をテーマにしたオリジナルデザインで登場する。
特賞は全高40cmの、黒猫コスチュームを身にまとった「BIG シナモロール ぬいぐるみ」（全1種）で、最後のくじを引くと手にできるLAST賞は「BIG ハローキティ ぬいぐるみ」（全1種）となっている。
毎回人気の「フィギュア賞」は、メタリック塗装を施し、かわいさの中にハロウィンらしいダークさを表現した全10種のキャラクターがお目見えする。「ぬいぐるみチャーム賞」は、おばけやデビルのデザインで全5種がラインアップする。
ほかにも「トートバッグ賞（全5種）」や、「ジッパーバッグSET賞（全8種）」、スマホケースの中に挟んで使える「スマホストラップ賞（全5種）」など、日常で使えるアイテムや、「缶バッジSET賞（全6種）」、「アクリルチャーム賞（全12種）」、「ステッカーSET賞（全6種）」も登場する。
Happyくじ「Sanrio characters Halloween 2025」（1回850円）は、9月19日（金）から全国のローソン、ミニストップ、イトーヨーカドー、ゆめタウン、ローソンストア100、書店、ホビーショップなどで順次販売される。店舗により販売開始時期が異なる場合がある。価格は税込み。
(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. E25080701