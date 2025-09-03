NANAMI、赤ワインに合う手料理4品公開「レストランみたい」「センス抜群」の声
【モデルプレス＝2025/09/03】モデル・アイデザイナーのNANAMIが2日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手作りの豪華な料理の数々を公開し、反響が寄せられている。
【写真】堀北真希の妹「レストランみたい」な本格手料理
NANAMIは「赤ワインに合う系」のコメントとともに、料理名を1つずつ紹介しながら手料理を公開。アボカディップ、イカと野菜のクミン炒め、ローストビーフ、きのこのソテーの4品が美しく盛り付けられた食卓を披露している。
この投稿に、ファンからは「料理上手」「美味しそう」「豪華な食卓」「レストランみたい」「手料理素敵」「センス抜群」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
