乃木坂46菅原咲月、ミニスカ×パーマで新たな魅力解放「いつもと違う表情が素敵」「キュンとした」の声
【モデルプレス＝2025/09/03】乃木坂46の菅原咲月が2日、自身のブログを更新。ミニスカート姿のオフショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】菅原咲月、ミニスカ×パーマで印象ガラリ
菅原は「先日、発売になりましたbis秋号に登場しております！」と『bis』秋号（9月1日発売／光文社）への掲載を報告し、撮影ショットを公開。メンバーの川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）との2ショットでは、ダボッとしたパーカーにシャツとプリーツミニを重ねて、海外のスクールガール風に変身。普段とは異なるこのスタイルは、メンバーの筒井あやめがスタイリングからヘアメイクまでをプロデュースしたもので、「あやめさんプロデュースの私たち とてもお気に入り」と紹介している。
この投稿に、ファンからは「いつもと違う表情が素敵」「魅力的」「キュンとした」「新しい一面が見れた」「パーマ似合ってる」「あやめんのプロデュース天才」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
