【NANO universe】に聞く！ シアー感を活かした秋おしゃれの始め方

少し涼しくなってきて気分はすっかり秋モード。まだまだ暑い日が続きますが、快適に涼やかに着られる秋先取りコーデを【NANO universe】さんに聞きました。秋のおしゃれは素材選びにこだわって！

秋口でも涼しげに着られるシアーニットを活用したマリンコーデ

ニットトップス\9,020・肩にかけたカーディガン\9,460・パンツ\6,490・”Damerino”のシューズ\6,490・”Siya earrings”の ピアス\19,140（全てNANO universe）

「ネイビー × ホワイトの爽やかな長袖ボーダーニットは、透け感のある素材をセレクト。まだ暑さの残る秋口にもぴったりのアイテムなんです。肩にかけたカーディガンもシアー素材なので軽やか。秋コーデは、素材選びにこだわってスタートさせてみると良いと思います。ボトムは、まだまだ暑い日々が続くので、ハーフパンツを合わせて涼やかなマリンコーデにしました」

「合わせたコインローファーはスニーカーソールで歩きやすく、安定感のある厚底で様々なスタイリングに大活躍です！」

Tシャツをスエード調素材にするだけで今季らしい秋コーデが完成！

トップス\7,920・”Pink Pepper Midrise”別注パンツ\16,500・”Damerino”のシューズ\6,490・”FIGRE”のボディバッグ\18,700・ベルト\16,500（全てNANO universe ）

「デニム × Tシャツのシンプルなコーディネートですが、Tシャツに秋らしいスエードライクな生地を使用しているので、涼やかに着られながらも一気に秋らしさとオシャレ感がアップします！ デニムは柔らかでストレッチ性もあるワイドデニムを合わせて今季らしいバランスに」

「こちらのスタイリングにもマリンコーデで紹介したコインローファーを合わせています。バッグと靴をブラックでリンクさせてスタイリングを引き締めて」

肌触りの良い素材のレイヤードで、こなれた秋スタイルに

ワンピース\15,950・カップ付きインナー\3,520・肩にかけたジャケット\19,800・パンツ\12,650・”FIGRE”のボストンバッグ\19,800・バッグに付けたチャーム\6,600・”Siya earrings”のピアス\19,140（全てNANO universe ）

「シアーワンピースは柔らかなモール糸と透明糸を掛け合わせた特殊な編地で、まだ暑い日々にもさらっと肌触り良く着られるのが魅力なんです。ワンピースのシアー感を活かして、インには同系色のワイドパンツを合わせ、こなれ感をプラスしました。裾からちら見えさせたパンツはウエストゴムですし、シャカシャカした素材でとても履き心地がいいんですよ！」

「合わせたテーラードジャケットもシアー素材なのでカーディガン代わりに羽織れて、秋口にも着やすいデザインです。ざっくりとしたシルエットで、カーディガンのように肩掛けで着流しスタイリングもおすすめです」

まだまだ暑い季節ですがすっかり気分は秋。秋スタイルの始まりは、今季豊富なシアー素材のレイヤードでスタートしてみてはいかがでしょうか。今の気分にぴったりなトレンドアイテムを探すなら、「NANO universe」がおすすめです！

Photograph:細谷悠美