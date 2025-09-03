ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】熱中症の疑いで高齢者6人を含む成人男女計9人を救急搬送…う… 【速報】熱中症の疑いで高齢者6人を含む成人男女計9人を救急搬送…うち3人が中等症 6人は軽症(静岡) 【速報】熱中症の疑いで高齢者6人を含む成人男女計9人を救急搬送…うち3人が中等症 6人は軽症(静岡) 2025年9月3日 17時0分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 静岡県内では9月3日 午後3時半までに、熱中症の疑いで、高齢者6人を含む成人男女計9人が救急搬送されました。このうち3人が中等症、6人は軽症だということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【速報】熱中症の疑いで高齢者5人を含む成人男女計6人を救急搬送…うち 3人が中等症 3人は軽症(静岡) 暑さ対策で保育園に「屋外ミストファン」設置で実証実験（静岡・焼津市） 静岡県と連携 製薬会社と大手コンビニ２社が熱中症対策呼び掛け 関連情報（BiZ PAGE＋） フローリング, ネジ, 工場, ダイス, 射出成形機, 神奈川, 埼玉, 葬祭, 老人ホーム, マンション