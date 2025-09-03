内村光良「ドーバー海峡横断部」26周年でメンバー集結 写真公開に歓喜の声
俳優でタレントの堀部圭亮が3日、自身のXを更新。かつて放送されていた日本テレビ系バラエティー『ウッチャンナンチャンのウリナリ!!』内の人気企画「ドーバー海峡横断部」のメンバーでの写真を公開した。
【写真あり】当時と今の比較ショット！「ドーバー海峡横断部」メンバー集結
堀部は「先日#ウリナリ#ドーバー海峡横断部#26周年の会が催されました。昨年の#25周年の節目の会に続き、今年もぜひにと連続開催♪皆んなで集まって近況報告などしつつ、当時のオンエアビデオを見ながら「こんな事あったっけ？」「こんなこと言ってたわぁー」などと結構忘れてる場面も多く、今なお発見があるという、充実の会♪最後は必ず集合写真で締め。並びもポーズも、当時のオンエア素材と同じ」と写真を添えて紹介。
内村光良を筆頭に、濱口優、千秋、神尾米、堀部、ウド鈴木、藤井貴彦がポーズを決めた写真に、ファンからは「懐かしい！」との声が広がっている。
