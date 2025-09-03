佐藤健＆志尊淳＆町田啓太、全員白のタンクトップで3ショット「運動会始まりそう」「かわいい」
俳優の佐藤健（36）が企画・共同プロデューサー・主演を務めたNetflixシリーズの話題作『グラスハート』（全10話配信中）でヒロイン・西条朱音を演じた俳優・宮崎優（※崎＝たつさき／24）が、3日までに自身のインスタグラムを更新。同作でのさまざまなオフショットを公開した。
【写真】「運動会始まりそう」全員白のタンクトップで3ショットの佐藤健＆志尊淳＆町田啓太 ※4枚目
宮崎は「akane camera」のコメントとともに、劇中バンド「TENBLANK」のメンバー同士である佐藤、志尊淳（30）、町田啓太（35）が全員白のタンクトップを着用している3ショットなどをアップ。同ショットではポーズの影響か、志尊以外の2人は寒がっているようにも見える。
そのほか、宮崎のソロショットや、佐藤が白のフードをかぶっておちゃめな表情とポーズを見せているショットなども合わせて公開された。
この投稿にファンからは「運動会始まりそうなタンクトップイケメン」「三人のタンクトップ姿は、優ちゃんにしかみせない姿ですね」「タンクトップ3人かわいい」「このお写真待ってたよ〜！この場に居られたから嬉しい」「優ちゃんが映すグラスハートの世界、素敵！」などの声が寄せられている。
【写真】「運動会始まりそう」全員白のタンクトップで3ショットの佐藤健＆志尊淳＆町田啓太 ※4枚目
宮崎は「akane camera」のコメントとともに、劇中バンド「TENBLANK」のメンバー同士である佐藤、志尊淳（30）、町田啓太（35）が全員白のタンクトップを着用している3ショットなどをアップ。同ショットではポーズの影響か、志尊以外の2人は寒がっているようにも見える。
この投稿にファンからは「運動会始まりそうなタンクトップイケメン」「三人のタンクトップ姿は、優ちゃんにしかみせない姿ですね」「タンクトップ3人かわいい」「このお写真待ってたよ〜！この場に居られたから嬉しい」「優ちゃんが映すグラスハートの世界、素敵！」などの声が寄せられている。