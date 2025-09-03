ÉðµïÍ³¼ù¡Ö²áµî¥¤¥Á¡×¾°Ìï¥³¥á¥ó¥È°úÍÑ¤·ËüÁ´¶¯Ä´¡¡Å·¿´¤Î¥¹¥Ñ¡¼Áê¼ê¤È¤ÎV3Àï¤ØÏ¢Â³KO°ÕÍß
¡¡¡þ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡WBOÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡¡¡¡¡²¦¼Ô¡¡ÉðµïÍ³¼ù¡ÊÂç¶¶¡Ë¡ã12²óÀï¡äÆ±µé1°Ì¡¡¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥Ê¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¡Ê2025Ç¯9·î14Æü¡¡Ì¾¸Å²°¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡WBOÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÉðµïÍ³¼ù¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤¬3Æü¡¢Æ±µé1°Ì¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥Ê¡Ê25¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ë¸þ¤±²£ÉÍ»ÔÆâ¤Î½êÂ°¥¸¥à¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥·¥ã¥É¡¼¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤È¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¤ò1¥é¥¦¥ó¥É¤º¤ÄÈäÏª¤¹¤ë¤È¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç´°àú¡£»Å¾å¤¬¤ê¤Ï²áµî¥¤¥Á¡×¤ÈÁ°Æü¤Î¸ø³«Îý½¬»þ¤ËÆ±Ìç¤Î°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡Ë¤¬È¯¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò°úÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤¤Ä¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤«¤é³Ð¸ç¤·¤Æ¡¢¥Ð¥Á¤Ã¤ÈÅÝ¤¹¤Ä¤â¤ê¤ÇÄ©¤ß¤¿¤¤¡×¤È3ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ø°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡5·î28Æü¤Ë²£ÉÍBUNTAI¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ç¤ÏÄ©Àï¼Ô¥æ¥Ã¥¿¥Ý¥ó¡¦¥È¥ó¥Ç¥¤¡Ê31¡á¥¿¥¤¡Ë¤Ë1²ó2Ê¬7ÉÃTKO¾¡¤Á¡£ºòÇ¯Ëö¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°Ãæ¤ËÄË¤á¤¿±¦¸ª¤ËÉÔ°Â¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿È½é¤ÎÀ¤³¦ÀïKO¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£½êÂ°¥¸¥à¤ÎÂç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¡Ê60¡Ë¤Ï¡Öº£²ó¤Ï´°Á´¤Ê¾õÂÖ¡£Á°²óÆ±ÍÍ¡¢Éðµï¤é¤·¤¤»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¤È¡¢Éðµï¼«¿È¤â¡Ö¾õÂÖ¤Ï150¡ó¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Ä©Àï¼Ô¥á¥Ç¥£¥Ê¤Ï¥á¥¥·¥«¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÉð´ï¤ËÀÜ¶áÀï¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡£23Ç¯8·î¡¢Á°IBFÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦À¾ÅÄÎ¿Í´¡ÊÏ»Åç¡Ë¤ÈÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ÇÂÐÀï¡£0¡½3¤ÇÈ½ÄêÉé¤±¤â¡¢°Ê¹ß¤Ï4ÀïÏ¢Â³TKO¾¡ÍøÃæ¡£WBCÀ¤³¦Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤âÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢Éðµï¤ÏÎ¾¼Ô¤Î¥¹¥Ñ¡¼Æ°²è¤â»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Å·¿´¤«¤é¤Î½õ¸À¤Ï¡ÖÊ¹¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ï°ìÃ¶ÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆÀ°Õ¤Êµ÷Î¥¤ÇÀï¤¦¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤¬¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÁê¼ê¤â³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ÆÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£¤·¤Ã¤«¤ê·Þ¤¨·â¤Ä¤Ä¤â¤ê¡£½øÈ×¤«¤é¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È2ÀïÏ¢Â³KO¾¡Íø¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¾¡¤Æ¤Ð¡¢Æ±¤¸¥¥Ã¥¯½Ð¿È¤ÎÆá¿ÜÀî¤È¤ÎÂÐÀï¤â¼Â¸½¤Ë¶á¤Å¤¯¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÎÐ¤Î¥Ù¥ë¥È¤¬Íß¤·¤¤¡×¤ÈÅ·¿´Àï¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡Ö°ìÃ¶¤½¤³¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¥á¥Ç¥£¥ÊÀï¡£¤³¤³¤¬ËÜÅö¤Ë¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤³¤³¤ò¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È²¿¤â»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤¿Éðµï¡£Æñ´Ø¤òÆÍÇË¤·¡¢Ì´ÂÐ·è¤Ø¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£