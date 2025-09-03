【MLB】パイレーツ9ー7ドジャース（9月2日・日本時間3日／ピッツバーグ）

【映像】大谷、193キロ弾に…相手投手のリアクション

ドジャースの大谷翔平投手がパイレーツ戦に「1番・DH」でスタメン出場。第2打席で放った46号本塁打は、自身キャリア最速となる打球速度193キロの弾丸ライナー。その衝撃に、相手投手や野手も“絶望”のリアクションを見せた。

1ー4と3点を追う3回1死走者なし。2番手としてマウンドに上がった注目ルーキー右腕バッバ・チャンドラーとの初対決で、大谷はカウント3―1から投じられた99.2マイル（約159.6キロ）の直球を完璧に捕らえた。打球はライナーのままライトスタンドへ突き刺さり、飛距離は373フィート（約113.7メートル）、打球角度23度の一撃。7試合ぶりの1発は、ドジャース移籍後通算100号という節目を飾る豪快弾となった。

そして注目を集めたのは、その打球に対する守備陣のリアクションだった。相手ライトは一瞬追いかけようとしたものの、あまりの速さにすぐさま諦め、ただただ見送るしかなかった。さらに打たれたチャンドラーもマウンド上で呆然と振り返り、「ふーっ」と大きく息を吐きながら悔しそうな表情。

打球速度120マイル（約193.1キロ）という衝撃の一打に、中継の視聴者からも「チャンドラの心は折れましたな」「今のチャンドラーの顔みた？」など、ルーキーへの同情の声も集まっていた。

打たれた瞬間に守備も投手も絶望感を漂わせるほどの衝撃弾。圧倒的なパワーと存在感を誇る大谷の一振りは、見た者すべてが息をのむ異次元の1発となった。

