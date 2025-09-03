今夏の移籍市場でも主役となったのはイングランド・プレミアリーグ勢で、今夏だけで実に30億ユーロ以上を補強に費やしたというのだから驚きだ。



今のところこれに対抗できるリーグはない。財政力で大きな差があると取り上げたのは、スペイン『SPORT』だ。



同メディアは今夏の欧州5大リーグで支出が最も少ないクラブをランキング形式で紹介しているが、支出が少なかった10クラブのうち7クラブがスペイン勢となっているのだ。





最も少ないのはセビージャで25万ユーロだ。トラブゾンスポルからMFバティスタ・メンディをレンタル料25万ユーロで加え、後はチリのベテランFWアレクシス・サンチェスらをフリー補強で加えている。その他にはヘタフェ（180万ユーロ）、レアル・オビエド（350万ユーロ）、オサスナ（500万ユーロ）、レバンテ（550万ユーロ）、エルチェ（680万ユーロ）、マジョルカ（850万ユーロ）と続いていて、プレミア勢と比較すれば驚くほど地味な動きだ。ラ・リーガ全体では6億8000万ユーロの支出に留まっていて、最も高額な取引はレアル・マドリードがボーンマスから6250万ユーロでDFディーン・ハイセンを引き抜いたものとなっている。1億ユーロ以上の取引も目立ったプレミア勢と比較すれば、ハイセンの動きでさえ地味に映る。お金だけで成功を掴めるわけではないが、イングランドにタレントが集結しているのは確かだ。プレミアに人気が集中する可能性もありそうで、資金力に差がありすぎるのも考えものだ。