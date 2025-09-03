昨季チャンピオンズリーグ制覇など大成功を収めたパリ・サンジェルマンでは、20歳のポルトガル代表MFジョアン・ネヴェスの成長が大きい。



国内のベンフィカでプレイしている頃より有名ではあったが、PSGでは1年目から想像以上のパフォーマンスを披露。すっかり中盤の重要戦力となり、ファビアン・ルイス、ヴィティーニャと黄金の中盤トリオを構成している。



本来はゴールを量産するタイプではないが、先日行われたリーグ・アン第3節のトゥールーズ戦では見事なバイシクルシュートを含むハットトリックを記録。ボール奪取力に加え、得点力も上がっていきそうな気配だ。





仏『Foot365』によると、元フランス代表DFビセンテ・リザラズ氏もネヴェスの大ファンのようで、才能を絶賛している。「彼はまだ若いのに、すでに完成度が非常に高い。このままゴールも増やせれば、さらに良い選手となる。何より特別なのは、信じられないほどのエネルギーを備えていることだね。まだ勢いをコントロール出来ていないところもあるが、非常に大きなポテンシャルを秘めた選手だよ」すでにポルトガル代表でも戦力になっており、同じPSGでプレイするヴィティーニャもポルトガル代表の主力だ。この2人は来年の2026ワールドカップでも重要な存在となりそうで、ネヴェスはワールドカップイヤーの今季にさらなる飛躍を遂げることになりそうだ。