今夏の積極補強でバルセロナ、レアル・マドリードのラ・リーガ2強と渡り合う戦力が整ったかと思いきや、ディエゴ・シメオネ率いるアトレティコ・マドリードのスタートが鈍い。



開幕節ではエスパニョールに1-2で敗れ、続くエルチェ戦とアラベス戦は1-1のドローに終わっている。3試合を終えて2分1敗の17位スタートだ。



今夏スペイン勢の補強は全体的に地味だったが、アトレティコは別だ。ビジャレアルからMFアレックス・バエナ（4200万ユーロ）、フェイエノールトからDFダヴィド・ハンツコ（2600万ユーロ）、レアル・ベティスからMFジョニー・カルドーゾ（2400万ユーロ）、ナポリからFWジャコモ・ラスパドーリ（2200万ユーロ）、ボタフォゴからMFティアゴ・アルマダ（2100万ユーロ）、アタランタからDFマッテオ・ルジェーリ（1700万ユーロ）、アルメリアからDFマルク・プビル（1600万ユーロ）、さらにユヴェントスからFWニコ・ゴンザレスをレンタルで、DFクレマン・ラングレをフリーで獲得。





アトレティコの補強費用は1億7600万ユーロとなっており、これはレアル・マドリードをも上回って今夏のラ・リーガ最高額だ。DFサムエル・リーノ、セサル・アスピリクエタ、MFロドリゴ・デ・パウル、FWアンヘル・コレアなど退団した選手もいるが、全体的には戦力アップが実現されている。それだけに開幕3試合で白星がないのは寂しく、本来はラ・リーガの優勝を争ってほしいチームだ。シメオネにもプレッシャーがかかることになりそうで、代表マッチウィーク終了後に予定されているビジャレアル、チャンピオンズリーグ・リヴァプール戦は大きなテストになるだろう。