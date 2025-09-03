ソフトバンクは、オンライン専用ブランド「LINEMO」で開催しているキャンペーン「LINEMO 週穫祭」について、9月実施分を発表した。

期間中、総額1000万円分のPayPayポイントが当たるキャンペーンや、3カ月間データ増量キャンペーンなどが実施される。期間は、キャンペーンにより異なる。

総額1000万円分のPayPayポイントが当たるキャンペーン

期間中、エントリーフォームからエントリーを行うと抽選で最大1万5000円分のPayPayポイントが当たる。エントリー期間は10月5日まで。

特典と当選本数は、1等の1万5000円分が100人、2等の5000円分が500人、3等の1000円分が5000人、4等の10円分が10万人。

新規でLINEMOを利用するユーザーは、9月30日までに「LINEMOベストプラン」または「LINEMOベストプランV」への申し込みが必要。利用開始期間は10月5日まで。

3カ月間データ増量キャンペーン

期間中、LINEMOを新規契約または他社からの乗り換え（MNP）、ソフトバンクやワイモバイル、LINEモバイルからの番号移行で契約すると、課金開始月の翌月から3カ月間、データ追加購入（550円／1GB）が最大3回分無料で利用できる。期間は7日まで。

対象プランは「LINEMO ベストプラン V」または「LINEMO ベストプラン」。なお、旧プラン（ミニプラン、スマホプラン）から期間中にプラン変更したユーザーも対象になる（データ追加購入期間は、変更後のプラン適用月から3カ月間）。