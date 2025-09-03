6ÈÖ¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÈÌµ°ÂÂÇ¤Ç¥É·³ÇÔ¤ì¤ë¡ÄNHK²òÀâ¡Ö¤¢¤Î¹â¤µ¤Ï¤ß¤ó¤ÊÅö¤¿¤ë¤±¤É¡¢¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×ÆüÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤ÏÌå¡¹
3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö9·î2Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤Ë7-9¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬46¹æ¥½¥í¤ò´Þ¤à3°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤È³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢¾¡Íø¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÂÇ·âÉÔ¿¶¤¬Â³¤¯¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤¬¡Ö6ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£1»Íµå¤³¤½Áª¤ó¤À¤¬¡¢3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢ÂÇÎ¨¤ò.189¤Ë²¼¤²¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¶ÃØ³¤ÎÂÇµåÂ®ÅÙ¤Ç±¦ÍãÀÊ¤Ø¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¾×·â¤Î46¹æ¥¢¡¼¥Á
¡¡¹¥µ¡¤Ç1ËÜÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡£3²ó¡¢1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤Ê¤ª¤â¡¢2»à°ì¡¢»°ÎÝ¡£¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀèÈ¯¤Î¥Ð¥Ã¥Ð¡¦¥Á¥ã¥ó¥É¥é¡¼¤Ï¡¢5µå¤¹¤Ù¤Æ¤¬¹â¤á¤ËÉâ¤¤¤¿¤¬¡¢¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤Ï142¥¥í¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡ØNHK-BS¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸µÃæÆü¤Îº£Ãæ¿µÆó»á¤Ï¡¢¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤Î¹â¤µ¤Ï¤ß¤ó¤ÊÅö¤¿¤ë¤±¤É¡¢¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¼ê¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ò´Þ¤á¡¢¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤¬4¿Í¤¤¤¿¤¬¡¢Ìµ°ÂÂÇ¤â¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤é3¿Í¤È¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò·ç¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢1Ç¯1700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó25²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤Çº£µ¨²ÃÆþ¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ23¤Ø¤ÎÉ÷Åö¤¿¤ê¤Ï¶¯¤¤¡£
¡¡ÆüÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤ÏÌå¡¹¡£¡ÖÈà¤¬¤Û¤ÜËèÆü¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È6ÈÖ¡Ä¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö»È¤¦¤Ë¤·¤Æ¤â8ÈÖ¤«9ÈÖ¤À¤í¡×¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤¬¡¢¤Þ¤À¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹çÍýÅª¤ÊÀâÌÀ¤òÊ¹¤¤¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬SNS¾å¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÆÈ¼«¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥Ï¥ê¥¹µ¼Ô¤À¡£¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©¥ë¥È3ÂÇ¿ô0°ÂÂÇ¤ÎÌë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡Ö¤·¤«¤·¡¢Èà¤Î¶¥Áè¿´¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£Èà¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÆñ¤·¤¤µå¤ò¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç¤·¤Î¤¤¤À¡£Ç´¤ê¶¯¤¤ÂÇÀÊ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Èà¤ÏÌÀÆü¤â¤Þ¤¿½Ð¾ì¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸«ÄÌ¤·¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ3Æü¤Ï¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤ÎÍ½ÁÛÀèÈ¯¤Ï¡¢±¦Åê¼ê¤Î¥Ö¥é¥¯¥¹¥È¥ó¡¦¥¢¥·¥å¥¯¥é¥Õ¥È¡£º¸ÂÇ¼Ô¤Î¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤¬¡¢¤Þ¤¿¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤êÆÀ¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]