¡Ö¤ªåºÎï¤Ç¤ß¤È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¿Íµ¤½÷Í¥¤¬Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¹ßÎ×¡ª¡¡¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÌ¥ÎÏ¤·¤«¤Ê¤¤¡×
8·î31Æü¤ËÃæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤ÇÉ½¾´¼°¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤µ¤ó(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡½÷Í¥¤Î¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤µ¤ó¤¬9·î3Æü¤Ë¼«¿È¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£8·î31Æü¤ËÃæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿G·Ãæµþ2ºÐ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡Ê¼Ç1400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¤ÎÉ½¾´¼°¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¸å¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢Æ°²è¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ³¼ê¤âËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡ª¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤µ¤ó¤ÈËÌÂ¼Í§°ì¤Î°®¼ê¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¹õÃÏ¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥É¥Ã¥È¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡£Èþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬¤Î¤¾¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¡£
¡¡±ÇÁü¤ÏÉ½¾´¼°¤ò½ª¤¨¡¢ÃÏ²¼ÇÏÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤È¤ß¤é¤ì¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾Ð´é¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢Çï¼ê¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÎ¾¼ê¤ò¤¿¤¿¤¯²£´é¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ê¸ÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö¤¯¤À¤ê¤ß¤Á¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖJRA¡×¡ÖÃæµþ¶¥ÇÏ¾ì¡×¡ÖÉ½¾´¼°¡×¤È3¤Ä¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¡¢¡ÖÂô»³Âô»³¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡½À¤é¤«¤Ê¾Ð¤ß¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¶õµ¤¤òÉº¤ï¤»¤ë40ºÐ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¤ªåºÎï¤Ç¤ß¤È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÌ¥ÎÏ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½ñ¤¹þ¤ß¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ãæµþ2ºÐ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤Ï¡¢ËÌÂ¼Í§°ìµ³¾è¤Î6ÈÖ¿Íµ¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥É¤¬¡¢¼Ç1400¥á¡¼¥È¥ë¤Î2ºÐ¥ì¥³¡¼¥É¥¿¥¤¥à¤È¤Ê¤ë1Ê¬19ÉÃ4¤Ç¾¡Íø¡£½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï