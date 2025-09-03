◆プロボクシング ▽ＷＢＯ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 武居由樹―クリスチャン・メディナ▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 井上尚弥―ムロジョン・アフマダリエフ▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）王座決定戦１２回戦 高田勇仁―松本流星（９月１４日、名古屋・ＩＧアリーナ）

ＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（２９）＝大橋＝が３日、横浜市の所属ジムで同級１位クリスチャン・メディナ（２８）＝メキシコ＝との防衛戦に向けた練習を公開。シャドーボクシングと、元世界３階級制覇王者の八重樫東トレーナー（４２）を相手にしたミット打ちを１ラウンドずつ披露した。

３度のダウンを奪いわずか１２７秒で決着したＶ２戦から約３か月で臨むＶ３戦。武居は「仕上がりは過去イチかと思います」と、前日（２日）に公開練習を行ったジムの先輩の世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）の「過去イチ」を拝借。さらに「体調は１５０％です」と、前々日（１日）に公開練習を行ったアフマダリエフの「試合に１５０％懸けている」発言に乗っかって、絶好調をアピールした。

挑戦者のメディナは、２３年８月にＩＢＦ同級挑戦者決定戦で西田凌佑（六島）に判定負け。またＷＢＡ＆ＷＢＣ同級１位の那須川天心（帝拳）のスパーリングパートナーとして、これまで３度来日している。

武居はメディナの印象を「ガンガン前に出てくる、パワーがあり、フィジカルが強い選手」と語り、「自分の距離で戦えたらベストだと思うが、それでも多分詰めてくるなと思うので、展開的には結局殴り合いの展開になるんだろうなと思う。自分も殴り合う気持ちで、しっかり覚悟を決めてぶん殴り合いたい」と打撃戦への覚悟を述べた。

同じ興行のメインでは、井上がアフマダリエフとの防衛戦に臨む。セミファイナルを任される武居は「９月１４日、ＩＧアリーナ、僕がしっかりバチッと締めて、で、そのままいいバトンを尚弥さんに渡したいと思っている。会場をしっかりも盛り上げるので、ぜひ応援のほどよろしくお願いします」と誓った。

戦績は武居が１１戦全勝（９ＫＯ）、メディナが２５勝（１８ＫＯ）４敗。

試合はＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ」で無料配信される。