¡¡¼ó°Ì¡¦µþÅÔ¤Ï3Æü¡¢¾ëÍÛ»ÔÆâ¤Î¥µ¥ó¥¬¥¿¥¦¥ó¤Ç¸ø³«¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥¤¡¼¥¯¤ÇÌó2½µ´Ö¶õ¤¯Ãæ¡¢·Ú¤á¤ÎÉé²Ù¤Ç1»þ´Ö¶¯¡£¡È¼Â¤ê¤Î½©¡É¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢Íê¤â¤·¤¤ÀïÎÏ¤¬Ìá¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡7·î¤Ë±¦¾åÏÓ¹ü¹üÀÞ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿MF¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í¤È¡¢¿À¸Í¤«¤éº£²Æ´ü¸ÂÉÕ¤¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿MFã·Æ£Ì¤·î¤¬¥Õ¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ã²½¡£¤µ¤é¤ËFW¥Þ¥ë¥³¡¦¥È¥¥¡¼¥ê¥ª¤âÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤¬¤é¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÍú¤¤¤ÆÄ´À°¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉüµ¢¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥ç¥¦µ®ºÛ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¸¥ç¥¢¥ó¤Ï¤Þ¤À¡Ê±¦ÏÓ¤Ë¡ËÁõ¶ñ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÂÀï¤Ë¤Ï¾¯¤·Áá¤¤¡×¤È¿µ½Å¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤â¡ÖÅö½é¤Ï»Ä¤ê2¡¢3»î¹ç¡Ê¤Ç¤ÎÉüµ¢Í½Äê¡Ë¤À¤Ã¤¿¤±¤É¾¯¤·Áá¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£1¥«·î¤«¤é1¥«·îÈ¾¤Û¤ÉÁá¤Þ¤ë¤«¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È10·îÃæ¤ÎÉüµ¢¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£¥È¥¥¡¼¥ê¥ª¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÈà¤Î¾ì¹ç¤ÏÂç¤¤ÊÉé½ý¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÄË¤ß¤¬¾¯¤·¤¢¤ë¤Î¤ÇÌµÍý¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¹ÅçÀï¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤ÐÎÉ¤¤¡×¤È¥ê¡¼¥°¹ÅçÀï¡Ê12Æü¡Ë½Ð¾ì¤Ë´üÂÔ¡£¡ÖÌ¤·î¤â¤â¤¦¾¯¤·¡£¤À¤¤¤Ö¥±¥¬¿Í¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤À¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¸½ºß9ÀïÉé¤±¤Ê¤·¤Ç»Ä¤ê10»î¹ç¡£½¼¼Â¤ÎÀïÎÏ¤Ç¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤Î²Â¶¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÃæ¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö»Ä¤ê10»î¹ç¤À¤±¤É¡¢1»î¹ç¤º¤Ä·è¾¡Àï¤Î¤Ä¤â¤ê¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¡£¹Åç¤ò»Ï¤á¡¢Ä®ÅÄ¡Ê9·î23Æü¡Ë¤ä¼¯Åç¡Ê10·î25Æü¡Ë¤È¾å°Ì¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö»î¹ç¤´¤È¤Î½Å¤µ¤ÏÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¤â¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤âÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î1»î¹ç¤Ç¾¡¤ÁÅÀ3¡¢¤â¤·¤¯¤Ï1¤ò¤É¤¦¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡×¤Èº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤ÎÀï¤¤¤ò´Ó¤¯¹½¤¨¤À¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤¬º£¤Þ¤Ç¾å°ÌÁè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡ÊÍ¥¾¡Áè¤¤¤Î¡Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤Î´¶¤¸¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò¾å¼ê¤¯»È¤Ã¤Æ¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤ëÍ×ÁÇ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤ÇÍ£°ì3°Ì°ÊÆâ¤Ê¤·¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¡È·Ð¸³ÉÔÂ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¶²¤ì¤òÃÎ¤é¤ÌÄ©Àï¼Ô¡É¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤ë¡£°ðÊæ¤¬¼Â¤ëµ¨Àá¡£Éüµ¢ÀïÎÏ¤ÈÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¾¡¤ÁÅÀ¤òÎÈ¤Ë¡¢Ì¤Æ§¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹½©¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£