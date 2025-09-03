漫画家のあさの☆ひかりが2日に自身のアメブロを更新。帝王切開での出産後6日目に行われた体重測定での結果を報告した。

あさのは8月28日のブログで「第二子爆誕しました」と報告していた。

この日は「産後の体重測定」というタイトルでブログを更新。「どうもどうも、帝王切開で入院6日目に入りました。今日は昼から両親が面会に来る予定なのですが、それまでに沐浴指導があったりとけっこうバタバタなスケジュール」と述べた。

続けて「朝から不意打ちの体重測定がありました」「ちなみに私の産前の体重が46kg、妊娠後、帝王切開前日の体重が51.2kgだったのでワンチャン産前に戻ってる?!」と期待をするも「気になる産後の体重はというと51.3kg 増えてんじゃねぇか」と明かしている。

原因については「もう完全に原因はアレですね、産院のご飯が美味しすぎる。病院食ではなくシェフのお料理なので毎回おかわりしたくなるくらい美味しいんです。おまけに3時のお茶の時間まで手が込んでる始末。そうだ、全部シェフが悪い 凄腕のシェフのせいだ」と説明。

最後に「退院したらとりあえず1カ月はダラダラしてダイエットは2カ月目から始めるか〜。でも退院時に逆に太って帰るなんて聞いたことないよね笑 ではでは沐浴の練習してきます」と述べ、ブログを締めくくった。