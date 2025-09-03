サントリーホールディングス（ＨＤ）の会長を辞任した新浪剛史氏が３日、東京都内で経済同友会の代表幹事として定例記者会見に臨んだ。

違法成分を含むサプリメントを購入した疑いが浮上し、１日付でサントリーホールディングス（ＨＤ）の会長を辞任した新浪剛史氏は３日、東京都内で経済同友会の代表幹事として定例会見を行った。会見の冒頭、新浪氏は「私のことで皆様をお騒がせして申し訳ない。深く反省している」と謝罪したうえで、「私は法を犯しておらず、潔白であると思っている」と述べた。

新浪氏は、米国でサプリメントを購入した理由について「（海外）出張が多く時差ぼけがすごく多いため、私の健康を守る知人から強く勧められた。大変高いものであり、日本より米国の方が安いからという経済的な意味合いだ」と述べた。

会見には、同友会の岩井睦雄・筆頭副代表幹事と斎藤弘憲・事務局長が同席した。

岩井副代表幹事は記者会見で、今後について「捜査の進捗状況、色々な情報を総合的に勘案をしながら適切に対応していきたい」と話した。

新浪氏は、購入したサプリに含まれる成分はカンナビジオール（ＣＢＤ）だと説明し、「グレーとの認識は全くない。適法な商品と認識し、米国で購入した。米国で市販されており、日本でも同じブランドで同様の商品が売られている。１００％大丈夫だという認識を持っていた」と話した。そのうえで「おそらく家族が廃棄し、私の手元には届いていない。明確なことは、私は日本国内で所持も使用もしていない」と話した。

サントリーＨＤ会長の辞任について、新浪氏は「（サントリー側から）サプリメントを販売する会社に関わらず、国内で合法性に疑義を持たれるサプリメントを米国で購入したことは不注意であり、役職に耐えないという認識を示された」と述べたうえで、「大好きなサントリーに絶対迷惑をかけてはいけないと思い、サントリーを辞することにした」と話した。

新浪氏は、政府の経済財政諮問会議の民間議員の役職について、「決めていただくのは政府と考えている。判断については委ねたい」と話した。経済同友会の代表幹事を自ら辞任しない判断について、「警察から捜査を受けた会長、社長は絶対に辞めないといけないのか。私はそういう前例を絶対つくってはいけないと思う」と話した。

副代表幹事の岩井氏は、３日朝に経済同友会の理事や幹事が集まって議論したと説明し、「（新浪氏が）今すぐ辞めるべきだという話は出なかった」と話した。

新浪氏は、自身が注力したサントリーＨＤの海外事業について「もっともっと色んなことをやっていきたかった思いはすごくある。（自分が）種をまいたところに意思を持った人たちがいるので、最終的に大きな木に花が開くようにやっていってもらいたい」と述べた。