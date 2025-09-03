【MLB】カブス 4ー3 ブレーブス （9月2日・日本時間3日／シカゴ）

【映像】今永、“大遠投”に首を振り驚きの表情（実際の様子）

カブスの今永昇太投手が9勝目を、同僚スワンソン内野手のファインプレーが盛り立てた。三遊間から大遠投の美技へ、今永が帽子のつばに手を添え、敬意を表す一幕があった。

両チーム無得点で迎えた3回表、1死走者なしの場面で打席にはアルバレスJr.が入った。アルバレスJr.はカウント1ボール1ストライクからの3球目をスイング。打球は上がらなかったが、三遊間を抜けてレフト前ヒットかというあたりだった。しかし、ショートの名手スワンソンがアンツーカーを超えて外野の芝生に入り、逆シングルでスライディングキャッチ。すぐに起き上がると、流れるようにファーストへ大遠投。ボールはやや逸れたものの、ファーストのターナーがしっかりとキャッチし、ヘッドスライディングしてきたアルバレスJr.にタッチ。判定はアウトとなった。

際どいタイミングではあったが、映像で見るとタッチのほうが早く、ブレーブスベンチもチャレンジを検討したものの、最終的に行わずアウトが確定した。今永は首を振りながら驚きの表情を見せ、帽子のつばに手を添えて軽くお辞儀。スワンソンの美技を称えた。

この超ファインプレーに対し、SNSや視聴者のコメント欄では、「間に合うw」「かっこよすぎ」「流石mlbってプレーや凄い」「アウトだね」「凄いプレー」「かっこいい」「今永 助かるー」「さすがスワンソン」など、多くの称賛コメントが寄せられた。

味方の守備にも助けられながらアウトを積み重ねた今永は、6回3失点、被安打5、奪三振2、与四球1の粘投で7月30日以来となる今季9勝目を挙げた。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）