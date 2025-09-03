かっぱ寿司から秋の新作スイーツ発売/シャリとドーナツ生地を組み合わせた「かっぱのシャリドーナツ」、『ごちCAFE』から蜜おさつなど秋の味覚が楽しめる4品も

回転寿司チェーン「かっぱ寿司」は9月4日、『ごちCAFE』シリーズから秋の味覚を使った新作スイーツ4品と、シャリを使った「かっぱのシャリドーナツ」を発売する。

記事中の表示価格はいずれも税込。

〈シャリで作るスイーツ「シャリドーナツ」〉

かっぱ寿司では、「シャリ」にこだわりを持ち、はえぬきを中心とした国産米を100%使用している。「かっぱのシャリドーナツ」は、こだわりのシャリをもっと身近に楽しんでもらうために開発した新メニュー。

かっぱ寿司「かっぱのシャリドーナツ」発売

シャリとドーナツ生地の配合を試行錯誤し、独特の“もっちり食感”を実現した。ドーナツ生地は店内で仕込み、注文ごとに揚げている。味付けは、北海道産大豆のきなこと砂糖をブレンドした「きな粉」、甘くてスパイシーな「シナモン」の2種から選べる。店内で楽しめる2個入りと、持ち帰り用の5個入りのサイズ展開としている。

◆「かっぱのシャリドーナツ きな粉(2個)」110円

かっぱ寿司「かっぱのシャリドーナツ きな粉(2個)」

◆「かっぱのシャリドーナツ シナモン(2個)」110円

かっぱ寿司「かっぱのシャリドーナツ シナモン(2個)」

◆「お持ち帰り用 かっぱのシャリドーナツ きな粉(5個)」260円

かっぱ寿司「お持ち帰り用 かっぱのシャリドーナツ きな粉(5個)」

◆「お持ち帰り用 かっぱのシャリドーナツ シナモン(5個)」260円

かっぱ寿司「お持ち帰り用 かっぱのシャリドーナツ シナモン(5個)」

〈秋の『ごちCAFE』スイーツ4品が登場〉

かっぱ寿司の本格スイーツブランド『ごちCAFE』からは、秋の味覚を楽しめる新作として、蜜おさつシリーズ2品、「濃厚チョコレートムース〜ストロベリーソース〜」「かっぱのオリジナル醤油キャラメルアイス」を発売する。

かっぱ寿司『ごちCAFE』秋の新作スイーツ

◆「濃厚チョコレートムース〜ストロベリーソース〜」430円〜

濃厚なチョコムースに、甘酸っぱいストロベリーソースをかけた。

かっぱ寿司「濃厚チョコレートムース〜ストロベリーソース〜」

◆「蜜おさつとバニラアイス」290円〜

さつまいもの自然な甘みとバニラのクリーミーさがクセになる味わい。

かっぱ寿司「蜜おさつとバニラアイス」

◆「蜜おさつと醤油キャラメルアイス」330円〜

かっぱ寿司「蜜おさつと醤油キャラメルアイス」

◆「かっぱのオリジナル醤油キャラメルアイス」160円〜

かっぱ寿司「かっぱのオリジナル醤油キャラメルアイス」

〈『ごちCAFE』定番スイーツのラインアップ〉

◆「プレミアムプリン」360円〜

かっぱ寿司「プレミアムプリン」

◆「プレミアムホイッププリン」360円〜

かっぱ寿司「プレミアムホイッププリン」

◆「いちごのプレミアムプリンパフェ」510円〜

かっぱ寿司「いちごのプレミアムプリンパフェ」

◆「チョコレートケーキ」330円〜

かっぱ寿司「チョコレートケーキ」

◆「ベイクドチーズケーキ」330円〜

かっぱ寿司「ベイクドチーズケーキ」

◆「しっとりクリームケーキ」210円〜

かっぱ寿司「しっとりクリームケーキ」

◆「京わらび餅」110円〜

かっぱ寿司「京わらび餅」

◆「ふわもちみたらし団子」210円〜

かっぱ寿司「ふわもちみたらし団子」

◆「ふわもちあずき団子」260円〜

かっぱ寿司「ふわもちあずき団子」