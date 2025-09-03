RIIZEアントン、プールでの肉体美に「広背筋二度見した」「すごい肩幅」
【モデルプレス＝2025/09/03】ボーイズグループ・RIIZE（ライズ）の公式Instagramが、3日に更新された。プールサイドで撮影されたアントン（ANTON）の鍛え上げられた肉体美に反響が寄せられている。
【写真】RIIZEアントン、肉体美際立つ上裸ショット
アントンは、開放的なプールで泳ぐ姿を披露し、鍛え抜かれた背中の筋肉が際立つ様子を公開した。
この投稿に、ファンからは「完璧すぎる」「広背筋二度見した」「すごい肩幅」「かっこいい」「鍛えてる」「想像以上」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】RIIZEアントン、肉体美際立つ上裸ショット
◆RIIZEアントン、鍛え抜かれた肉体美を披露
アントンは、開放的なプールで泳ぐ姿を披露し、鍛え抜かれた背中の筋肉が際立つ様子を公開した。
この投稿に、ファンからは「完璧すぎる」「広背筋二度見した」「すごい肩幅」「かっこいい」「鍛えてる」「想像以上」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】