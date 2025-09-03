ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会で盛大な… 中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会で盛大な閲兵式 中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会で盛大な閲兵式 2025年9月3日 16時42分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ３日、閲兵式で観閲を受ける対艦ミサイル方隊。（北京＝新華社記者／楊冠宇） 【新華社北京9月3日】中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会は3日、北京で盛大に行われた。３日、天安門広場を行進する対無人機方隊。（北京＝新華社記者／孫瑞博）３日、観閲を受ける水中兵器方隊。（北京＝新華社記者／楊冠宇）３日、閲兵式で観閲を受ける長距離砲方隊。（北京＝新華社記者／李博）３日、会場で大空に放たれたハト。（北京＝新華社記者／張宏祥）３日、観閲を受ける早期警戒探知方隊。（北京＝新華社記者／楊冠宇）３日、閲兵式で、天安門広場を通過する陸上無人作戦方隊。（北京＝新華社記者／孫瑞博）３日、観閲を受ける早期警戒探知方隊。（北京＝新華社記者／楊冠宇）３日、閲兵式で観閲を受ける給油機と受油機からなる編隊。（北京＝新華社記者／孫凡越）３日、閲兵式で観閲を受ける空挺突撃部隊の隊列。（北京＝新華社記者／周荻瀟）３日、観閲を受ける水陸両用突撃戦車の方隊。（北京＝新華社記者／楊冠宇）３日、閲兵式で、天安門広場を通過する地上突撃方隊。（北京＝新華社記者／江漢）３日、観閲を受ける極超音速ミサイル方隊。（北京＝新華社記者／陳誠）３日、閲兵式で観閲を受ける電子攻撃（ＥＣＭ）部隊の隊列。（北京＝新華社記者／楊冠宇）３日、天安門広場を行進する空中無人作戦方隊。（北京＝新華社記者／孫瑞博）３日、閲兵式で観閲を受ける戦闘機編隊。（北京＝新華社記者／孫凡越）３日、閲兵式で観閲を受ける対艦ミサイル部隊の隊列。（北京＝新華社記者／楊冠宇）３日、閲兵式で観閲を受ける空中無人作戦方隊。（北京＝新華社記者／姚大偉）３日、観閲を受ける海上無人作戦方隊。（北京＝新華社記者／陳誠）３日、観閲を受ける空中無人作戦方隊。（北京＝新華社記者／劉大偉）３日、観閲を受ける長距離砲方隊。（北京＝新華社記者／陳誠）３日、閲兵式で観閲を受ける水中兵器方隊。（北京＝新華社記者／楊冠宇）３日、天安門広場を行進する空中無人作戦方隊。（北京＝新華社記者／孫瑞博）３日、閲兵式で観閲を受けるサイバー作戦部隊の隊列。（北京＝新華社記者／劉勇貞）３日、観閲を受ける極超音速ミサイル方隊。（北京＝新華社記者／劉大偉）３日、観閲を受ける空中無人作戦方隊。（北京＝新華社記者／劉大偉）３日、閲兵式で観閲を受けるサイバー作戦方隊。（北京＝新華社記者／李一博）３日、閲兵式で観閲を受ける情報支援部隊の隊列。（北京＝新華社記者／楊冠宇）３日、閲兵式で観閲を受ける爆撃機編隊。（北京＝新華社記者／孫凡越）３日、天安門広場を行進する情報支援方隊。（北京＝新華社記者／孫瑞博）３日、観閲を受ける民兵方隊。（北京＝新華社記者／李一博）３日、閲兵式で観閲を受ける爆撃機の編隊。（北京＝新華社記者／張宏祥）３日、観閲を受ける海上無人作戦方隊。（北京＝新華社記者／陳誠）３日、閲兵式で、天安門広場を通過する地上突撃方隊。（北京＝新華社記者／孫非）３日、天安門広場を行進する民兵方隊。（北京＝新華社記者／邢広利）３日、閲兵式で観閲を受ける陸上無人作戦部隊の装備。（北京＝新華社記者／李嘉南）３日、天安門広場の上空を飛ぶ早期警戒管制機の梯隊。（北京＝新華社記者／江文耀）３日、閲兵式で観閲を受ける空中無人作戦部隊の隊列。（北京＝新華社記者／劉大偉）３日、閲兵式で、天安門広場を通過する対無人機方隊。（北京＝新華社記者／江漢）３日、天安門広場を行進する陸上無人作戦方隊。（北京＝新華社記者／孫瑞博） リンクをコピーする みんなの感想は？