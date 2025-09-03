お笑いコンビ「ジェラードン」のアタック西本さんが、自身のX（旧Twitter）で肉離れを起こしたことを報告しました。

アタック西本さんは、「すいませんネタ中に肉離れを起こしてしまいました」と書き出し、車椅子に座った姿の写真を投稿しました。



【写真を見る】【 ジェラードン・アタック西本 】 「ネタ中に肉離れ」 車椅子と松葉杖の生活に 「迷惑かけます！」 白い網包帯姿で





右足には白い網包帯をし、松葉杖を手に持っている姿も確認できます。白いシャツとベージュのショートパンツを着用し、黒いサンダルを履いている西本さんの表情からは、怪我の痛みと不便さがうかがえます。







西本さんは投稿の中で「迷惑かけます！」とも綴っており、今後の活動への影響を気にしている様子も伝わってきます。







この投稿に、「どんなネタしたら肉が離れるのよ」「赤ちゃんネタってハードなんですね」「車椅子がキチキチでダブルで心配です。どっちもお大事に!!」「まさかの裸の大将スタイルですね」「心配だけどこれすらもネタなのかと思ってしまってる笑」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】