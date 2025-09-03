3日、お笑いコンビ『チョコレートプラネット』の長田庄平さん、松尾駿さんが「チョコレートプラネット×GiGOキャンペーン」メディア発表イベントに登壇し、世界に1体だけの「等身大フィギュア」をお披露目しました。

【写真を見る】【チョコレートプラネット】等身大フィギュアとの対面に「すごいリアル！」クレーンゲームのコツも伝授





イベントには、TT兄弟で登場した2人。長田さんは“こんなこＴ(と)が、あるなんＴ(て)、思っＴ(て)もみなかった。Ｔ(と)んでもないこと”と、喜びました。









等身大フィギュアと対面した長田さんは“わーすごいリアル！目尻のシワとか完全再現”と、そのクオリティーの高さに驚き、松尾さんも”すげー、確かにすごいわコレ！手の大きさも一緒！”と、目を丸くしました。









このフィギュアは、１年ほど前に、スキャンし制作。キャンペーンが行われる東京・池袋のGiGO総本店に、10月26日まで展示されます。その後の扱いは不明と聞かされた長田さんは“ぜひ吉本が買い取って、ルミネに飾りましょう”と、語ってました。









改めて等身大フィギュアのクオリティについて聞かれると、長田さんは“どっちかがＴ(体)調崩しても、コレを連れてけばいいかも”と答えると、松尾さんも“キャスターも付いているので、転がしていける”と、乗っかりました。









さらに、長田さんは“営業も分散していけるかもしれない。ＷブッキングもOK。(和泉)元彌さん以来のね”と、様々な使いみちのアイデアで、場を盛り上げました。









また、クレーンゲームの景品になったことについて、長田さんは“超一流の漫画とかアニメじゃないとクレーンゲームの景品にならない。そこに行ったんだな、と思いました”と、胸を張ると、松尾さんも“ラインナップを見ても「ワンピース」「鬼滅の刃」「呪術廻戦」に「チョコレートプラネット」ですから”と、同調しました。









日本のクレーンゲームの景品のクオリティの高さは、海外の観光客にも人気ということで、長田さんは“世界に連れて行ってもらえるので、夢が広がりますね。ぜひ海外の方にもこれを取ってもらいたい”と、目を輝かせると、松尾さんは“Ｔ・スイフト、Ｔ・ハンクスとかＴ・クルーズ、Ｔ・ターナーとか…”と、かぶせ笑わせました。









また、二人は、番組でもクレーンゲームで見事な腕前を披露していることから、クレーンゲームのコツを聞かれると、松尾さんは“確実な方法は、とにかく取れるまで、お金をＴ(つ)っこむ。あとは、意外と知られていないけど、Ｔ(店)員さんに聞くと場所を動かしてくれたり、コツを教えてくれる”と、伝授していました。



【担当：芸能情報ステーション】