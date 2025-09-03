プロオーディオの世界で業界標準機となっているSONY（ソニー）のヘッドホン。

そのルーツともいえるMDR-CD900STは1990年代に発売され、驚くべきことに30年以上を経た今でも現行モデルとして販売されています。

メディアがレコードからCDへと移行する時代に、よりハイファイなサウンドをチェックするためにレコーディングエンジニアたちの意見を取り入れ、プロの求めるスペックを追求。「シナソ」の愛称で知られたソニーミュージックの信濃町スタジオで愛用されてきた名機です。

原音に忠実なサウンド

プロ用のヘッドホンに求められる要素には、原音に忠実なサウンド特性、幅広い再生帯域、長時間使っていても疲れない装着感の良さなどが挙げられます。その遺伝子を受け継いだ新モデルとして「MDR-M1」のリリースがアナウンスされました。

MDR-CD900STを受け継いだ専用設計ドライバーによる超広帯域再生（5Hz-80kHz）、高い遮音性を備えた密閉型音響構造は、まさにソニーのプロ機器の系譜に連なるもの。

長時間の使用に耐えるように、イヤーパッドの形状も見直されています。十分な厚みのある低反発ウレタンフォームを採用して気密性を確保しつつ、装着感も大きく向上。216gの軽量設計もアドバンテージとなっています。

取り回しの良いスイーベル構造の採用もソニーらしいところ。プロ用ヘッドホンとして十分のハイレベルさです。

公式サイトでは現在予約受付中で、発売は9月19日ごろの予定。価格は4万5100円となっています。

決して安くはありませんが、音楽制作や配信などでヘッドホンを使う機会が多い人なら、投資する価値はあると思います。

