餅田コシヒカリ、顔よりも大きい二の腕を披露!? 「無理やり小顔に加工して失敗した人みたいになってる」
お笑いタレントの餅田コシヒカリさんは9月2日、自身のInstagramを更新。大きな二の腕を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】餅田コシヒカリの顔よりも大きい二の腕
ファンからは「大迫力の腕ですね」「腕枕してもらって寝たい」「無理やり小顔に加工して失敗した人みたいになってる」などの声が。ほかにも「お顔が綺麗」「可愛さエグい」「モルモットが羨ましい」といったコメントが寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】餅田コシヒカリの顔よりも大きい二の腕
「大迫力の腕ですね」餅田さんは「顔よりも、モルモットよりも、でかい二の腕」とつづり、2枚の写真を投稿。背景にテレビが置いてあるリビングのような場所で寝転んでいる餅田さんのソロショットです。タンクトップから大きな腕が見えています。対称的に顔や、おなかの上に乗っているモルモットはかなり小さい印象です。
「睡魔に襲われてる状態でもアイスを食べようとした結果」8月28日の投稿でも、タンクトップを着用した姿を公開した餅田さん。「睡魔に襲われてる状態でもアイスを食べようとした結果、わんぱくすぎるよ私」とつづり、スプーンを持ったまま寝ている様子を載せています。ファンからは「アイスを食べるにはスプーンが大きいような…」「たしかにわんぱくすぎる」といった反響が寄せられていました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)