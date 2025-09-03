俳優の成田凌が公式Instagramを更新し、9月2日に最終回を迎えたドラマ『初恋DOGs』（TBS系）のオフショットを公開した。

参考：片山慎三監督の誰も観たことのないラブストーリーとは？ 成田凌×中村映里子×森田剛が語る

『初恋DOGs』は、犬を通じて出会い、やがてかけがえのない関係になっていく弁護士の愛子（清原果耶）、獣医の快（成田凌）、そして韓国財閥の御曹司ソハ（ナ・イヌ）の3人を中心に描いた物語。成田と清原果耶に加え、深田恭子や岸谷五朗ら日本を代表する俳優陣と、ナ・イヌのほかチャ・ハギョンやハン・ジウンといった韓国ドラマに欠かせない俳優たちのコラボレーションが実現した。最終話では、快の病院を陥れようとしていた黒幕に勝利し、再び集まった3人。ソハのアシストもあって、ついに快と愛子の想いが通じ合った。

公開された写真には、「初恋DOGs最終回 夏のおもいでになっていますように」というメッセージと共に、快が保護した“将軍”とくっついている愛らしいショットや、清原と海辺で撮った2ショット、そしてナ・イヌと見つめ合う姿が収められている。これに対しコメントには「本当にいい夏の思い出になりました！！！」「火曜ロスになりそう」「しんどかった8月を乗り越えるのにとっても助けられました」などの声が寄せられている。

今後、成田は映画『ブラック・ショーマン』『平場の月』、Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』の公開を控えており、清原はNetflixシリーズ『イクサガミ』に出演予定。また、ナ・イヌは現在ディズニープラスにて配信中の『TWELVE トゥエルブ』にサプライズ登場し、注目を集めたばかり。3人の次なる活躍に期待が高まる。

（文＝リアルサウンド編集部）