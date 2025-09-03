『28年後...』の続編『28 Years Later: The Bone Temple（原題）』が、『28年後... 白骨の神殿』の邦題で2026年1月16日に日米同時公開されることが決定。あわせて予告編とオリジナル版ポスタービジュアルが公開された。

参考：『28年後...』が試みた“視点”による作品世界の再構築 ゾンビ映画に持ち込まれた現実の問題

ダニー・ボイルとアレックス・ガーランドがタッグを組み、“人間”と“感染者”の命がけの攻防を描いたサバイバルスリラー『28年後...』は、2025年6月20日に日米同時公開され、ヒットを記録。本作は、前作のラストから続く続編となる。前作で監督を務めたボイルに代わり、『マーベルズ』のニア・ダコスタが新たにメガホンを取った。

主人公の少年スパイク（アルフィー・ウィリアムズ）は、最愛の母親（ジョディ・カマー）の死後、父親（アーロン・テイラー＝ジョンソン）が暮らすホーリーアイランドを離れ、ウイルス感染が蔓延するイギリス本土でたった一人で生きる決意。感染者に襲われそうになったところをジミー・クリスタル（ジャック・オコンネル）をリーダーとした全員金髪の謎の集団に助けられる。

公開された予告編では、この謎の集団を中心とした映像が展開される。紫の衣装に金の装飾品を身に着けたジミーは、「ジミーズ」と呼ばれる全員金髪の“暴力的なカルト集団のリーダー”だ。彼らは、本土で生き延びる人間を縄で縛り付け、ナイフで身体を傷つける。罰と恐怖により人間を支配していることが窺える。その中には集団の 一員となった金髪のスパイクの姿もあり、恐怖におびえる表情をみせる。

一方、ドクター・ケルソン（レイフ・ファインズ）も登場し、人骨を積み上げた塔の地下空間での生活が垣間見られる。そこには、書物、医療器具、手回し蓄音機が置かれ、壁には数枚の写真が貼られている。そこはおそらく診療所であり、書斎であり、そして感染症が蔓延する前の過去を慈しむ神殿のようにも見える。

“人間”と“感染者”の戦いは続き、前作でも登場した、感染者の中でも最も身体が大きく凶暴なアルファとケルソンが対峙し、何かを伝えようとする様子も。そして予告編の後半、ドクター・ケルソンが暮らす“白骨の神殿”にジミーズたちがナイフをもって足を踏み入れる様子が映る。彼らとケルソンの繋がりは。そして彼らがケルソンを追う目的とは。

今回の予告編でナレーションのように使用されている古びた音声は、『2001年宇宙の旅』の作者であるイギリスのSF作家アーサー・C・クラークが1964年にBBCの『ホライゾン』というテレビ番組で実際に語った映像の音声抜粋し、使用している。“当たり前の日常が突然消滅した時、もはや人間は理解し合えない。病気が蔓延し、暴力が横行する信じがたい変化を経験し、我々は生き残った。さらに驚くべき変化が、この先も起こるだろう”。アーサー・C・クラークが語った未来の予言。不気味な笑みを浮かべながらジミーが語る「準備はいいか？」の意味とは。

そして映像のラスト、人骨を積み上げた幾十もの塔＝白骨の神殿が円を描くような炎に包まれている。全身が炎に包まれるドクター・ケルソンの衝撃シーン。その叫びは一体どこへ向かうのか。

オリジナル版ポスタービジュアルもでは、人骨を積み上げた幾十もの塔＝白骨の神殿が炎に包まれた様子が描かれている。両手を大きく開き、天を仰ぐドクター・ケルソンの叫びは、祈りなのか、絶望なのか。「恐怖こそが、新たな信仰（FEAR IS THE NEW FAITH ）」というコピーの示すものとは。

