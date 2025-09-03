「いい思い出はない」久保建英、“元日本代表監督”に本音「使ってくれればよかっただけの話」【現地発】
日本代表は現地９月６日（日本時間７日）、オークランドでメキシコ代表と対戦する。
２日の練習後、取材に応じた久保建英が、そのメキシコ代表を率いるハビエル・アギーレ監督について言及した。
かつて日本代表監督も率いたメキシコ人指揮官には、マジョルカ（2021-22シーズンの後半）で指導を受けた。ただ、チームが残留争いを強いられたなか、とくにシーズン終盤は出番が激減した。
「規律とかすごく厳しくて。たぶん日本（代表）に合っていたんじゃないかと思いますけど」
そう印象を語りつつ、「正直、あまりいい思い出はないんで。公式戦でもないですし、個人的にリベンジしたいとかはないですけど。いい選手になったよと見せられたらいいかな」と本音もこぼした。
「そもそもあの時、使ってくれればよかっただけの話なんですけど、決めるのは監督なんで、そこは何とも」
その苦しかったシーズン後、ソシエダに移籍し、リーガ屈指の右ウイングへと成長した久保。策士アギーレの“対策”を打破できるか。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
