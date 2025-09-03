元女子ゴルファーの鈴木愛佳子（２５）が３日、インスタグラムを更新。芸能事務所「セント・フォース」に所属することを発表した。

鈴木は８月２５日に引退を表明したばかり。「この度、セント・フォースに所属する事になりました。先日のご報告で沢山の温かいお言葉を頂き有難うございます。これまで、選手という立場で沢山の応援を頂きながら活動して来ました。これからは今までの経験を活かし、皆様に自分の声や表現でスポーツの魅力や様々な出来事を伝えて行ける様頑張って行きたいと思っております。そして少しでも皆様の生活に彩りを添えられたら嬉しく思います！温かく応援して頂けたら幸いです」と記した。

鈴木はＪＬＰＧＡのプロテスト挑戦を続けながら、韓国ツアーでもプレー。インスタグラムのフォロワー数は２万人を超え、人気を集めた。

８月８日のＤｅＮＡ-巨人（横浜スタジアム）では始球式にも登場。ＳＮＳでも「可愛い」「手足が長い」「これでゴルファーとか無双できるやん」「脚綺麗」などと注目を集めた。

引退を発表した際には今後について、「改めてご報告がありますのでまたお伝えさせて下さい」と報告していた。