¡Ú²Æ¤Ç¤âÎä¤¨¤Þ¤¹¡ÛÎä¤¨¾É½÷»Ò¤¬µ´¥ê¥Ô¤·¤Æ¤ë¡Ø¤·¤ç¤¦¤¬¤Î´Å¿ÝÄÒ¤±¡Ù¤È´ÊÃ±º®¤¼¼÷»Ê
¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù¤Ïº£Ç¯ÁÏ´©40¼þÇ¯¡£»ïÌÌ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¿ôËüÅÀ°Ê¾å¡Ê¡ª¡Ë¤Î¥ì¥·¥Ô¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢ÎòÂå¤ÎÊÔ½¸¼Ô40Ì¾¤¬¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ëºî¤êÂ³¤±¤ë¥ì¥·¥Ô¡×¤ò¡¢¥ê¥ì¡¼¥Ö¥í¥°¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ä¡äÁ°²ó¡¿²Æ¤ÎºßÂð¥é¥ó¥Á¤Ë¡ª¿©Íß¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ä¤ë¤ê¡£¡Ø¾ø¤·¤Ê¤¹¤È¥Ï¥à¤ÎÃæ²Ú¤¢¤¨ÌÍ¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎÁÍýÊÔ½¸Îò6Ç¯¡¦¾®³Þ¸¶¡£ÉáÃÊ¤«¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤ò¾ïÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¾®³Þ¸¶¤¬¡¢Æü¾ïÅª¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìÉÊ¤È¤Ï¡©
Îä¤¨À¤ËÇº¤à»ä¤Î¡¢ÄêÈÖº®¤¼¤º¤·
¡Ö´Å¿Ý¤·¤ç¤¦¤¬¤È¾Æ¤ºú¤Îº®¤¼¤º¤·¡×¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÀ©ºî¤·¤¿¡Ø¤ªÈè¤ì½÷»Ò¤ËÊû¤°¤·¤ç¤¦¤¬¥ì¥·¥ÔÄ¡¡Ù¡ÊP98¡Ë¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£
»ä¤ÏÂÎ¼ÁÅª¤Ë·ì¤Î½ä¤ê¤¬°¤¯¡¢Åß¤Ï»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÎä¤¨À¡£¤½¤³¤ÇÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤·¤ç¤¦¤¬¤ò¡¢¤â¤Ã¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¿©À¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¡ª¡¡¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤È¤â¤È¿ÝÈÓ¤Î¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Äê´üÅª¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤³¤Îº®¤¼¤º¤·¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¡¡¤·¤ç¤¦¤¬¤Î´Å¿ÝÄÒ¤±¤ò¾ïÈ÷¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤°ºî¤ì¤ë¤Î¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢ö
ÊÔ½¸Éô¡¦¾®³Þ¸¶¤¬¼«Âð¤Ç»£±Æ
¼«²ÈÀ½¤Î¤·¤ç¤¦¤¬¤Î´Å¿ÝÄÒ¤±¡á¥¬¥ê¤òºú¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤´ÈÓ¤Ëº®¤¼¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤Ë¡ª
¡Ø¾Æ¤ºú¤È´Å¿Ý¤·¤ç¤¦¤¬¤Îº®¤¼¤º¤·¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
´Å±öºú¤ÎÀÚ¤ê¿È¡Ä¡Ä1ÀÚ¤ì
¤·¤ç¤¦¤¬¤Î´Å¿ÝÄÒ¤±¡Ê▶¥ì¥·¥Ô¤Ï¤³¤Á¤é¡Ë¡Ä¡Ä30g
¤·¤ç¤¦¤¬¤Î´Å¿ÝÄÒ¤±¤Î¤¿¤ì¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸2
²¹¤«¤¤¤´ÈÓ¡Ä¡ÄÃãÏÒ2ÇÕÊ¬¡ÊÌó300g¡Ë
ºî¤êÊý
¡Ê1¡Ë
µû¾Æ¤¥°¥ê¥ë¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢ÌÖ¤Ëºú¤ò¤Î¤»¤Æ¡¢Á´ÂÎ¤Ë¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤ÇÎ¾ÌÌ¤ò3Ê¬¤º¤Ä¾Æ¤¯¡ÊÎ¾ÌÌ¾Æ¤¥°¥ê¥ë¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÖ¤µ¤º¤Ë5¡Á6Ê¬¾Æ¤¯¡Ë¡£¼è¤ê½Ð¤·¡¢ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤¿¤éÈé¤È¹ü¤ò¼è¤ê½ü¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÆ¤¯¤Û¤°¤¹¡£
¡Ê2¡Ë
¤·¤ç¤¦¤¬¤Î´Å¿ÝÄÒ¤±¤ÏºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤´ÈÓ¤òÆþ¤ì¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤¿¤ì¤È¡¢¡¤Îºú¤ò²Ã¤¨¤ë¡£Á´ÂÎ¤¬¤Ê¤¸¤à¤Þ¤Ç¤è¤¯º®¤¼¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
¡Ø¾Æ¤ºú¤È´Å¿Ý¤·¤ç¤¦¤¬¤Îº®¤¼¤º¤·¡Ù¤òºî¤êÂ³¤±¤ë¥ï¥±
¡Ú¤½¤Î1¡Û»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤é¤¹¤°ºî¤ì¤ë¡ª¡¡¥¹¥È¥Ã¥¯¿©ºà¤Ç¥é¥¯¥é¥¯
´Å±öºú¤Ï¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÇÂçÎÌ¤Ë¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤·¡¢ÎäÅà¸Ë¤Ë¾ïÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²òÅà¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏÎäÅà¤Î¤Þ¤Þ¾Æ¤¡¢¾¯¤·Ä¹¤á¤Ë²ÃÇ®¡£¤·¤ç¤¦¤¬¤Î´Å¿ÝÄÒ¤±¤ÏµÙÆü¤Ëºî¤ê¡¢ÎäÂ¢¤ÇÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££²½µ´Ö¤Û¤É¤â¤Ä¤Î¤Ç¡¢»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤°º®¤¼¤º¤·¤¬ºî¤ì¤ë¤Î¤¬ÊØÍø¡ª
¡Ú¤½¤Î2¡Û¿©¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¡ÖÂÎ¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¤·¤¿µ¤Ê¬¡×¤Ë¤Ê¤ì¤ë
ºú¤Ï¥¢¥¹¥¿¥¥µ¥ó¥Á¥ó¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ï¥¸¥ó¥²¥í¡¼¥ë¤È¡¢¤É¤Á¤é¤â¹³»À²½ºîÍÑ¤¬ËÉÙ¡£ÂÎ¤Î»À²½¤òËÉ¤®¡¢Ï·²½¤äÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù¤ë¤¿¤Ó¡ÖÂÎ¤Ë¤è¤·¡¢ÈþÈ©¤Ë¤â¤è¤·¡×¤È»×¤¨¤Æ¡¢µ¤Ê¬¤Þ¤ÇÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤½¤Î3¡Û¾Æ¤¤Î¤ê¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¡¢¼ê´¬¤É÷¤Ë³Ú¤·¤à¤Î¤â
»ä¤Ï¾Æ¤¤Î¤ê¤ò£´ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ê¡¢¼ê´¬¤¼÷»ÊÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤â¡£¤·¤ç¤¦¤¬¤Î¤»¤óÀÚ¤ê¤¬¿©´¶¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶ñºà¤òÂ¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â½½Ê¬¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£³¤Áô¤ò¤È¤ì¤¿ËþÂ´¶¤â¤¢¤ê¡¢·ò¹¯°Õ¼±¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª
ÊÔ½¸Éô¡¦¾®³Þ¸¶¤¬¼«Âð¤Ç»£±Æ
¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸ÎÁÍýÊÔ½¸Îò6Ç¯¡¦¾®³Þ¸¶
¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×½ä¤ê¤Ë¥Ï¥Þ¤êÃæ¡£Ì¡²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤¦¤µ¤®Àê¤¤¤Ï¥Í¥¶¡¼¥é¥ó¥É¥É¥ï¡¼¥Õ¡£