µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¡³Ê¾å¥á¥¥·¥³¡õÊÆ¹ñÀï¤Ï£×ÇÕÍ¥¾¡¤Î»î¶âÀÐ¡Ö¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁê¼ê¤Ë¡Ä¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê£²£´¡á¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ë¤¬à°µÅÝá¤ò·Ç¤²¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡ÊÆ¹ñ±óÀ¬¤Ç¤Ï£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡Ë¤Ë¥á¥¥·¥³Àï¡¢£¹Æü¡ÊÆ±£±£°Æü¡Ë¤ËÊÆ¹ñÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ï£²Æü¡ÊÆ±£³Æü¡Ë¡¢¸½ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¸å¤Ë¼èºàÂÐ±þ¡££Æ£É£Æ£Á¡Ê¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¥·¥³¤¬£±£³°Ì¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï£±£µ°Ì¤È£±£·°Ì¤ÎÆüËÜ¤è¤ê½ç°Ì¤¬¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¡Ö¡ÊÍèÇ¯¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤Ç¡ËÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁê¼ê¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢Í¥¾¡¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¥¢¥¸¥¢Àª¤ò°µÅÝ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤ä¤êÊý¤Ç¤Î¾¡Íø¤¬É¬Í×¤À¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡ÖÆüËÜ¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤éËÍ¤¿¤Á¤ÎÊý¤¬¾¡¤Ä³ÎÎ¨¤Ï¹â¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¡Ö»î¹ç¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¡¢³èÌö¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤È¼«¿®¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿£Í£Æ±óÆ£¹Ò¼ç¾¡Ê£³£²¡á¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤â¤³¤ÎÆü¤Î¼èºàÂÐ±þ¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ê£×ÇÕ¥¢¥¸¥¢¡ËºÇ½ªÍ½Áª¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤À¤±¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡££Æ£É£Æ£Á¥é¥ó¥¯¤¬¾å¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢£×ÇÕ¤ÎÍ¥¾¡¤ÏÌµÍý¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤Î¸«²ò¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤â¡¢¤³¤Î£²»î¹ç¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ï¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢·ë²Ì¤Ç¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£