「メイショウ」の冠名で知られ、個人馬主として史上初のＪＲＡ通算２０００勝の大記録を達成した松本好雄さんが８月２９日未明、すい臓がんのため死去した。８７歳だった。

亡くなった翌日の８月３０日に中京９Ｒ・清洲特別を管理馬のメイショウヤーキス（牡４歳、栗東・飯田祐史厩舎、父シニスターミニスター）で勝利。松本オーナーにとっての２００２勝目となった。飯田祐調教師は「メイショウマンボの祖母のメイショウアヤメが父（飯田明弘調教師）の厩舎で、子供もずっと父の厩舎。開業してからは私の厩舎に預けていただき、その血筋のヤーキスが、そういう週に勝つという。（松本オーナーは）いいときも良くないときもずっと支えてくれて、それが一番ありがたかったですね」を振り返った。

騎手時代にはメイショウオウドウで２００１年鳴尾記念をＶ。調教師になってからは２０２０年の中山大障害、２０２１年の中山グランドジャンプのＪＧ１の２勝を含む重賞５勝のメイショウダッサイを管理した。「ダッサイで印象深いのは勝ったときより、引退のとき。絶頂期にけいじん帯炎になり、怒られるのを覚悟で引退しなければならないことを電話で伝えたのですが『Ｇ１を２つも勝っているんやで。この馬は偉いんやで』と励まされました。功労馬として馬事公苑に行くとき、トレセンまで来て『ご苦労様やったな』と肩を叩かれた厩務員さんが感動していました」と振り返った。

突然の別れに、トレーナーは「すごい喪失感。（天国では）父や親しくしていた調教師さんがいっぱい待っていると思うので、みんなでワイワイやっていたらいいなと思います。『祐史、だいぶしっかりしてきたな』と思ってもらえるように、頑張らないといけません」。松本オーナーへの恩返しのため、全力で馬と向き合っていく。