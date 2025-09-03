明日4日から5日は、新たに発生する台風の影響で広く雨に。九州から関東にかけて、太平洋沿岸の地域を中心に大雨となる恐れ。その先は日差しと猛暑が戻り、局地的に雨雲や雷雲が発達。

新たな台風発生へ

今日3日午後3時現在、沖縄の南大東島の南南東に熱帯低気圧があり、北上中。間もなく台風へと発達する見込みです。

明日4日には九州に接近し、5日にかけて進路を東よりに変えるでしょう。

4日〜5日 太平洋側ほど雨量増加

台風や、周辺の湿った空気、さらに本州付近に延びる前線の影響も加わって、広い範囲で雨が降りそうです。

特に、九州から近畿にかけての太平洋側や、東海、関東で雨脚が強まり、滝のような非常に激しい降り方になる所もあるでしょう。道路が一気に冠水するなど、交通が乱れる可能性があります。

また、同じような所に、しばらく活発な雨雲がかかり続けて、土砂崩れや川の氾濫など災害の危険度が高まる恐れもあります。最新の気象情報や避難に関する情報に留意しつつ、慎重な行動を心掛けてください。

6日から日差しが戻る 猛暑日地点が再び増加 所々で雨や雷雨

6日から8日にかけて、各地で日差しと暑さが戻るでしょう。九州から東海で猛暑日の地点が増えて、関東でも内陸の一部で猛暑日となりそうです。気温の上昇や、湿った空気の影響で、大気の状態は不安定。局地的に雷雨となるでしょう。



9日から10日は、気圧の谷の影響を受けて、さらに雨雲が発達しやすくなりそうです。雨の降る時間は、それほど長くならない見込みですが、雷を伴って降り方が強まる可能性があります。局地的には、激しく降るでしょう。雨の所が増えるため、気温の上昇は少し抑えられます。それでも、西日本を中心に、厳しい残暑が続くでしょう。