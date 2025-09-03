３日の東京株式市場は主力銘柄を中心にリスク回避の地合いとなり、日経平均株価は反落。後場に下げ幅を広げる展開となった。



大引けの日経平均株価は前営業日比３７１円６０銭安の４万１９３８円８９銭と反落。プライム市場の売買高概算は２２億３６１０万株、売買代金概算は５兆７９億円。値上がり銘柄数は７４０、対して値下がり銘柄数は８３２、変わらずは４７銘柄だった。



きょうの東京市場は、前日の欧州株市場が全面安となったほか、米国株市場でもＮＹダウが一時６００ドル近い下げをみせるなど軟調で、これを受けて東京市場でも投資家のセンチメントが悪化した。米株市場では長期金利の上昇を背景にエヌビディア＜ＮＶＤＡ＞をはじめハイテク関連に売りが目立ち、この流れを引き継ぐ格好となった。前場は下げも小幅にとどまっていたが、後場寄りから先物を絡めた売りが日経平均を押し下げる格好に。ただ、個別株は中小型株の一角に買いが観測され、全体に逆行する銘柄も少なくなかった。後場に入って値下がり銘柄数が増加したが、それでも全体の５１％を占めるにとどまった。売買代金はかろうじて５兆円台に乗せた。５兆円台は６営業日ぶりとなる。



個別では、売買代金首位となったソフトバンクグループ＜9984＞が大幅下落を余儀なくされたほか、三菱重工業＜7011＞の下げも目立った。東京エレクトロン＜8035＞、ディスコ＜6146＞、レーザーテック＜6920＞なども冴えない。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞などメガバンクが値を下げ、三菱商事＜8058＞も安い。アステリア＜3853＞が下落率トップに売り込まれ、ミガロホールディングス＜5535＞、文化シヤッター＜5930＞も大幅安。東京電力ホールディングス＜9501＞も大きく水準を切り下げた。



半面、売買代金上位に食い込んだフジクラ＜5803＞が強さを発揮、アドバンテスト＜6857＞も小幅ながらプラス圏で着地した。ＪＸ金属＜5016＞がしっかり、ファーストリテイリング＜9983＞、三井物産＜8031＞も買いが優勢だった。大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞が物色人気。インターメスティック＜２６２Ａ．Ｔ＞、日本ヒューム＜5262＞が急騰、内田洋行＜8057＞も値を飛ばした。ツルハホールディングス＜3391＞、ウエルシアホールディングス＜3141＞も大幅高。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

