メインシナリオ…買い優勢、149.00の攻防に注目。147円台中心に146-148円台のレンジ相場となっている。前日は148.94まで上昇し、8月22日に付けた直近の高値148.78を上抜いた。今日は上値を試しやすいとみる。節目の149.00がポイントになる。同水準を上抜くと、節目の149.50や150.00を意識した展開になる。150円台乗せとなれば、8月1日の高値150.92や3月3日の高値151.30が視野に入る。



サブシナリオ…一方、一方、下落となれば、前日のNY時間に支持となった147.94付近が最初の関門。同水準を割り込むと、21日線がある147.60が視野に入る。同線を下抜くと、節目の147.00を目指そう。146円台に沈むようなら、8月22日の安値146.58や節目の146.00がターゲットになる。



MINKABU PRESS

外部サイト