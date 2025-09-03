¡Ú ÊæÀî²Ì²» ¡Û¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ëÈþÌ£¤·¤µ¡×Ê¡Åç¡¦´îÂ¿Êý»Ô¤Î¼òÂ¢Ë¬Ìä¤òÊó¹ð
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¼òÂ¢½ä¤êÎ¹¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢Ê¡Åç¸©´îÂ¿Êý»Ô¤Ë¤¢¤ë¼òÂ¤¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÊæÀî²Ì²» ¡Û¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ëÈþÌ£¤·¤µ¡×Ê¡Åç¡¦´îÂ¿Êý»Ô¤Î¼òÂ¢Ë¬Ìä¤òÊó¹ð
ÇòÃÏ¤ËÀÄ¤ÎÊÁ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢ÃÈÎü¤ÎÁ°¤ÇÈù¾Ð¤àÊæÀî¤µ¤ó¡£¸®Àè¤Ë¤Ï¡Ö¿ù¶Ì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë±ß·Á¤Î¶Ì¤¬Äß¤ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¼òÂ¤¤ÎÉ÷¾ð¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼òÂ¤¤òË¬¤ì¤¿ÊæÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤Ç ¼òÂ¢¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤ÊÀßÈ÷¤¬¤Ã¡¢¡ª¡×¤È¡¢´¶ÁÛ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊæÀî¤µ¤ó¤ÏÂ³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Á¤é¤âÆ°²èºîÀ®Ãæ¤Î¤¿¤á¼Ì¿¿¤À¤±¡×¤ÈÅê¹Æ¡£º£¸å¡¢¤³¤Î¼òÂ¢Ë¬Ìä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ°²è¤ò¸ø³«¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡ÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1986/02/12
¿ÈÄ¹¡§170Ñ
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
·ì±Õ·¿¡§A·¿
¼ñÌ£¡§¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢ÎÁÍý¡¢Æüµ¢¤êÎ¹¡¢¶¥ÇÏ
ÆÃµ»¡§¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡¢µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÎÁÍý¤ÎÄó¶¡
»ñ³Ê¡§µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¢Èë½ñ¸¡Äê2µé¡¢ÌôÁ·¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¢ËÉºÒ»Î
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
