韓国ドラマ『チェックイン漢陽（ハニャン）』のビハインド映像が公開された。

参考：ドキドキの“水中キス”シーンも 『チェックイン漢陽』ハイライト映像2種公開

『チェックイン漢陽』は、朝鮮時代の豪華旅閣「龍天楼（ヨンチョンル）」を舞台にした注目の青春ロマンス時代劇。父の死の真相を探るため男装して潜入したホン・ドクス（キム・ジウン）と、王室を守るために飛び込んできた王子イ・ウン（ペ・イニョク）、父によって強制的に入ることになったチョン・ジュナ（チョン・ゴンジュ）、没落した家の復興のために入ってきたコ・スラ（パク・ジェチャン）が、「ハオナ（ですが）四人衆」として数々の試練に立ち向かい、時に対立しながらも強い絆を育んでいく。

公開されたビハインド映像は、「ハオナ四人衆」の輝く青春エネルギーが詰まった3つの場面で構成されている。

ひとつ目は、キム・ジウン演じるホン・ドクスが男装の秘密を守れるかどうかの瀬戸際に立たされる、緊張感とユーモアが同居する名場面の裏側。下下房のハオナ四人衆と最上房がサイコロ勝負で火花を散らす中、イカサマ疑惑から“公平”の名のもとに全員が服を脱ぎ始める展開に。必死で切り抜けようとするドクス、そんな彼女に無邪気に迫るウノたち、そして和気あいあいと撮影が進む現場の空気感。ビハインド映像から受け取れる和やかな雰囲気と本編が、対照的に映し出されている。

ふたつ目は、正式従業員になるための課題として全員で洗濯をこなすシーン。ハオナ四人衆で肩を組み、ひとつの洗濯籠に入りながら息を合わせる。水しぶきと笑い声が画面いっぱいに広がり、撮影現場そのものが青春のワンカットになっている。

三つ目は、クォン・ウンビン演じるドギョンのオウムを探すシーンのビハインド。森の中で真剣に捜索するはずが、チョン・ゴンジュが突然オウムの鳴きまねを披露し、キム・ジウンが笑ってNGに。芝生での会話劇のリハーサル、虫に驚くキム・ジウンを見てペ・イニョクがふざけて真似する場面、オウムを探す声の録音の試行錯誤など、キャストたちの素顔が切り取られている。

ビハインド映像は、DVD＆Blu-ray BOX2特典映像の一部。キャストスペシャルインタビューや台本読み合わせ＆ポスター撮影のビハインド、ハイライトや予告編など、合計約146分にわたって収録されている。

（文＝リアルサウンド編集部）