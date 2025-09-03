バイエルンなどから関心も…ブライトン残留の三笘薫にファンが感謝を示すビッグフラッグ
ブライトンの日本代表MF三笘薫に対し、ファン・サポーターが愛情を届けた。地元紙『Sussex World』が伝えた。
今夏の移籍市場で欧州クラブから大きな注目を集めた三笘は、攻撃陣の強化を図るバイエルンの獲得リストに名を連ねていたと言われている。しかし、三笘はブライトンで新シーズンを迎え、現在は新契約の締結を望んでいると報じられた。
ブライトン加入以降、三笘は攻撃の核として存在感を放っており、昨季はプレミアリーグ36試合10得点4アシストをマーク。『Sussex World』は「移籍が噂された三笘に対して、ファンは感謝の意を表した」として、第3節マンチェスター・C戦でファンに掲げられた三笘のビッグフラッグを紹介。フラッグには三笘の大きな顔と漢字で「三笘薫」との文字が描かれていた。
なお、今季も主軸を担う三笘はプレミアリーグ開幕から3試合連続で先発出場。ビッグフラッグが掲げられたマンチェスター・C戦では決勝点をアシストするなど、チームの2-1の逆転勝利に貢献し、ファン・サポーターの期待に応えている。
