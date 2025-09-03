東京株式（大引け）＝３７１円安、ハイテク株中心に売りがかさみ反落 東京株式（大引け）＝３７１円安、ハイテク株中心に売りがかさみ反落

３日の東京株式市場は主力銘柄を中心にリスク回避の地合いとなり、日経平均株価は反落。後場に下げ幅を広げる展開となった。



大引けの日経平均株価は前営業日比３７１円６０銭安の４万１９３８円８９銭と反落。プライム市場の売買高概算は２２億３６１０万株、売買代金概算は５兆７９億円。値上がり銘柄数は７４０、対して値下がり銘柄数は８３２、変わらずは４７銘柄だった。



きょうの東京市場は、前日の欧州株市場が全面安となったほか、米国株市場でもＮＹダウが一時６００ドル近い下げをみせるなど軟調で、これを受けて東京市場でも投資家のセンチメントが悪化した。米株市場では長期金利の上昇を背景にエヌビディア＜NVDA＞をはじめハイテク関連に売りが目立ち、この流れを引き継ぐ格好となった。前場は下げも小幅にとどまっていたが、後場寄りから先物を絡めた売りが日経平均を押し下げる格好に。ただ、個別株は中小型株の一角に買いが観測され、全体に逆行する銘柄も少なくなかった。後場に入って値下がり銘柄数が増加したが、それでも全体の５１％を占めるにとどまった。売買代金はかろうじて５兆円台に乗せた。５兆円台は６営業日ぶりとなる。



個別では、売買代金首位となったソフトバンクグループ<9984.T>が大幅下落を余儀なくされたほか、三菱重工業<7011.T>の下げも目立った。東京エレクトロン<8035.T>、ディスコ<6146.T>、レーザーテック<6920.T>なども冴えない。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>などメガバンクが値を下げ、三菱商事<8058.T>も安い。アステリア<3853.T>が下落率トップに売り込まれ、ミガロホールディングス<5535.T>、文化シヤッター<5930.T>も大幅安。東京電力ホールディングス<9501.T>も大きく水準を切り下げた。



半面、売買代金上位に食い込んだフジクラ<5803.T>が強さを発揮、アドバンテスト<6857.T>も小幅ながらプラス圏で着地した。ＪＸ金属<5016.T>がしっかり、ファーストリテイリング<9983.T>、三井物産<8031.T>も買いが優勢だった。大阪チタニウムテクノロジーズ<5726.T>が物色人気。インターメスティック<262A.T>、日本ヒューム<5262.T>が急騰、内田洋行<8057.T>も値を飛ばした。ツルハホールディングス<3391.T>、ウエルシアホールディングス<3141.T>も大幅高。



出所：MINKABU PRESS