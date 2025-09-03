入山杏奈、自身の幼少期と可愛い甥っ子たちとの写真を公開!「可愛い甥っ子たちに会ってパワーチャージ」
元AKB48の入山杏奈が自身のInstagramを更新。入山が投稿した内容では、8月に宮崎の祖父母が住んでいた家に行ったことを明かし、親戚との久しぶりの再会や子供の頃のアルバムを見せてもらったことをコメント。
投稿には「親戚にも久しぶりに会って、わたしたちが子供の頃のアルバムとか、叔父叔母みんなの結婚式のアルバムとか見せてもらった」とあり、さらに「あと10年以上前のわたしのカレンダー貼ってあってびっくりした」と、思わぬ発見に驚いた様子を綴っている。続けて、「お盆には実家に帰って可愛い可愛い甥っ子たちに会ってパワーチャージしたよ」と家族との時間を楽しんだ様子を複数の写真を添えて報告した。
この投稿にファンからは「可愛い写真がいっぱい！」「あんにんかやっぱ昔から可愛い」「こんな可愛い2歳児周りにいない」といった称賛のコメントが多く寄せられた。
