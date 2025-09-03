¡ÖÎ®¤·ÌÜ¤ÎÅ·ºÍ¡×µÜ´ÜÎÃÂÀ¤ÎÈþ¤·¤¤É¡¶Ú¡õ¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä²£´é¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÂ©¤ò¤Î¤à¤Û¤É¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦ÍÅ±ð¤µ¡×¤ÈÀä»¿»¦Åþ¡ª
»¨»ï¡ØGIANNA¡Ù¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢Snow Man¤ÎµÜ´ÜÎÃÂÀ¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡ØGIANNA¡Ù16 SPECIAL EDITIONÈÇ¡Ê9·î29ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÉ½»æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛµÜ´ÜÎÃÂÀ¡ØGIANNA¡ÙÉ½»æ¡Ê2025Ç¯¡¦2024Ç¯¡Ë¡¿»äÉþ¤Ç¤â¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃå¤³¤Ê¤¹µÜ´ÜÎÃÂÀ
¢£ÇòÈ©ºÝÎ©¤Ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Ç¡£¥Ï¥¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¥¸¥å¥¨¥êー¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿µÜ´ÜÎÃÂÀ
º£²ó¤Î»£±Æ¤Ï¡Ö¡ØINSPIRING DIGNITY / ¿´Æ°¤«¤µ¤ì¤ëÉÊ³Ê¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥Ñ¥ê¤Î5ÂçÌ¾Ìç¥¸¥å¥¨¥éー¤È¶¦¤Ë100 million over¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó°î¤ì¤ë¥Ï¥¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡£¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µÜ´Ü¤ÎÈþ¤·¤¤É¡¶Ú¤È¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä²£´é¥·¥ç¥Ã¥È¡£Âç¤¤Ê¥Ï¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¥ì¥¶ー¡ß¥Õ¥¡ー¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤òÅ»¤Ã¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Ç¤ÎµÜ´Ü¤¬¡¢ÌÜ¤Ë¤«¤«¤ëÄ¹¤á¤ÎÁ°È±¤Î·ä´Ö¤«¤é¤³¤Á¤é¤Ë±Ô¤¤»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¼ª¤Ë¥Ô¥¢¥¹¤È¥¤¥äー¥«¥Õ¡¢¼ó¤Ë¥Á¥çー¥«ー¤È¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¢»Ø¤Ë¤Ï¥ê¥ó¥°¤ò½Å¤ÍÉÕ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£¡Ö°µÅÝÅªÈþ¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ÆÅÝ¤ì¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖÂ©¤ò¤Î¤à¤Û¤É¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¡Ö´ÜÍÍ¤Ë²¿²ó°ìÌÜ¹û¤ì¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×¡ÖÀ¤³¦´ÑÎÉ¤¹¤®¤Æ¶¸¤Ã¤¿¡×¡ÖÂ¸ºß´¶¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÎ®¤·ÌÜ¤ÎÅ·ºÍ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÇú¥¤¥±¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦ÍÅ±ð¤µ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£Çò¥¿¥Ã¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¸ª³Ý¤±¤·¤¿µÜ´ÜÎÃÂÀ
¤Ê¤ª¡¢µÜ´Ü¤¬Á°²óÆ±»ï¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯6·îÈ¯Çä¹æ¡£Çò¥¿¥Ã¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¸ª³Ý¤±¤·¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¸«¿ø¤¨¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡¢µÜ´Ü¤Ï¡Ö¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£»äÉþ¤Ç¤â¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃå¤³¤Ê¤¹µÜ´ÜÎÃÂÀ
