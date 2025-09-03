Stray Kids（ストレイキッズ）のLee Know（リノ）が自身のInstagramを更新。グローバル・ブランドアンバサダーを務める「GUCCI（グッチ）」のスーツに身を包んだオフショットを披露した。

【写真】黒髪×秋色スーツコーデのスキズ・リノ（2本）／各メディアが捉えたリノの表情（4本）／リノの青髪セルカ（2枚目から）／スキズ・グループショットでの青髪姿

■スキズ・リノ、黒髪アップバング×端正なスーツ姿で魅了

9月2日、ソウル・江南（カンナム）で開催された「GUCCI オステリア リオープニングイベント」に出席したリノ。今回公開された写真は、そのイベント時に撮影されたものとみられる。

リノは、4thフルアルバム『KARMA』の音楽番組出演時に披露した青髪から黒髪にチェンジし、アップバングスタイルで登場。チャコールグレーのスーツにタートルネックを合わせ、秋の気配をまとったシックで洗練されたスタイルを披露。指輪やブレスレット、ピアスなどのGUCCIアクセサリーが端正なビジュアルをさらに引き立てている。

投稿では、緑の椅子に腰掛け、カメラを見上げる上目遣いのショットから、店内でポーズを取るスタイリッシュなカット、屋外のブランドロゴのモニュメント前での全身ショットまで、多彩な姿を見せた。

さらに別の投稿では、同じ椅子に座りながらカメラ目線やアンニュイに視線を逸らす表情、ブレた写真など、リノらしいさりげない遊び心を感じるショットが並ぶ。バッグが並ぶ店内での全身ショットも公開され、イベントの合間の時間を切り取ったような雰囲気を漂わせた。

SNSには「髪色変わってる！」「青髪もいいけど黒髪も最高」「かっこよすぎる」「GUCCIを纏った立ち姿がエレガント」「スタイル抜群」「2投稿とも1枚目が同じ椅子ショットなのリノっぽい（笑）」「爆イケすぎるのですが」と絶賛の声が寄せられている。

■リノがイベントで見せた多彩な表情＆会場では豪華ゲストの姿も

また、各種メディアもリノの姿をキャッチ。『DAZED KOREA』のSNSでは、会場でのリノの様子を捉えた動画が公開。『ELLE KOREA』や『Daily Fashion News』はウィンクや愛嬌をするリノのキュートな姿を捉えている。

『marie claire korea』の動画には、インタビューやフォトコールでの姿に加え、歌手のパク・ジェボム、俳優のイ・ジョンジェら豪華なゲストたちの姿も紹介されているので、合わせてチェックしたい。

■写真：スキズ・リノ、4thフルアルバム『KARMA』活動での青髪ビジュアル（2枚目から）