

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





46607.32 ボリンジャー:＋3σ(26週)

45708.45 ボリンジャー:＋3σ(13週)

45141.78 ボリンジャー:＋3σ(25日)

44149.98 ボリンジャー:＋2σ(25日)

44070.59 ボリンジャー:＋2σ(13週)

43955.41 ボリンジャー:＋2σ(26週)

43158.19 ボリンジャー:＋1σ(25日)

42518.30 均衡表転換線(日足)

42432.73 ボリンジャー:＋1σ(13週)

42417.62 6日移動平均線

42166.39 25日移動平均線



41938.89 ★日経平均株価3日終値



41863.47 均衡表基準線(日足)

41582.66 均衡表転換線(週足)

41303.49 ボリンジャー:＋1σ(26週)

41174.60 ボリンジャー:-1σ(25日)

40794.86 13週移動平均線

40382.10 均衡表雲上限(日足)

40182.80 ボリンジャー:-2σ(25日)

40029.56 75日移動平均線

39460.83 均衡表雲下限(日足)

39191.00 ボリンジャー:-3σ(25日)

39157.00 ボリンジャー:-1σ(13週)

38651.57 26週移動平均線

38641.34 200日移動平均線

38123.42 均衡表雲上限(週足)

37519.14 ボリンジャー:-2σ(13週)

37334.58 均衡表基準線(週足)

36791.45 均衡表雲下限(週足)

35999.65 ボリンジャー:-1σ(26週)

35881.27 ボリンジャー:-3σ(13週)

33347.73 ボリンジャー:-2σ(26週)

30695.81 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 21.57(前日30.02)

ST.Slow(9日) 27.89(前日31.27)



ST.Fast(13週) 77.87(前日79.76)

ST.Slow(13週) 85.66(前日86.29)



［2025年9月3日］



株探ニュース

