　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


46607.32　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
45708.45　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
45141.78　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
44149.98　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
44070.59　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
43955.41　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
43158.19　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
42518.30　　均衡表転換線(日足)
42432.73　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
42417.62　　6日移動平均線
42166.39　　25日移動平均線

41938.89　　★日経平均株価3日終値

41863.47　　均衡表基準線(日足)
41582.66　　均衡表転換線(週足)
41303.49　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
41174.60　　ボリンジャー:-1σ(25日)
40794.86　　13週移動平均線
40382.10　　均衡表雲上限(日足)
40182.80　　ボリンジャー:-2σ(25日)
40029.56　　75日移動平均線
39460.83　　均衡表雲下限(日足)
39191.00　　ボリンジャー:-3σ(25日)
39157.00　　ボリンジャー:-1σ(13週)
38651.57　　26週移動平均線
38641.34　　200日移動平均線
38123.42　　均衡表雲上限(週足)
37519.14　　ボリンジャー:-2σ(13週)
37334.58　　均衡表基準線(週足)
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
35999.65　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35881.27　　ボリンジャー:-3σ(13週)
33347.73　　ボリンジャー:-2σ(26週)
30695.81　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　21.57(前日30.02)
ST.Slow(9日)　　27.89(前日31.27)

ST.Fast(13週)　 77.87(前日79.76)
ST.Slow(13週)　 85.66(前日86.29)

［2025年9月3日］

株探ニュース