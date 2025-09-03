　9月3日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3019銘柄。東証終値比で上昇は1429銘柄、下落は1530銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが94銘柄、値下がりは129銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は190円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の3日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8001>　伊藤忠　　　　　　 9435　 +963（ +11.4%）
2位 <2267>　ヤクルト　　　　　 2561　+91.0（　+3.7%）
3位 <1770>　藤田エンジ　　　 1722.1　+49.1（　+2.9%）
4位 <3103>　ユニチカ　　　　　　211　　 +6（　+2.9%）
5位 <4263>　サスメド　　　　　　950　　+27（　+2.9%）
6位 <9854>　愛眼　　　　　　　　213　　 +6（　+2.9%）
7位 <2158>　フロンテオ　　　　　810　　+22（　+2.8%）
8位 <7453>　良品計画　　　　　 3100　+83.0（　+2.8%）
9位 <6330>　東洋エンジ　　　　 1695　　+41（　+2.5%）
10位 <3803>　イメージ情報　　 1010.9　+22.9（　+2.3%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7886>　ヤマトモビＭ　　 1115.9　-74.1（　-6.2%）
2位 <8918>　ランド　　　　　　　8.7　 -0.3（　-3.3%）
3位 <3667>　ｅｎｉｓｈ　　　　　121　　 -4（　-3.2%）
4位 <2485>　ティア　　　　　　　525　　-14（　-2.6%）
5位 <4370>　モビルス　　　　　　577　　-15（　-2.5%）
6位 <4069>　ブルーミーム　　　 2031　　-49（　-2.4%）
7位 <5858>　ＳＴＧ　　　　　　 1737　　-41（　-2.3%）
8位 <7066>　ピアズ　　　　　　678.9　-15.1（　-2.2%）
9位 <6740>　Ｊディスプレ　　　 18.6　 -0.4（　-2.1%）
10位 <2370>　メディネット　　　 37.2　 -0.8（　-2.1%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8001>　伊藤忠　　　　　　 9435　 +963（ +11.4%）
2位 <7453>　良品計画　　　　　 3100　+83.0（　+2.8%）
3位 <5831>　しずおかＦＧ　　 1931.3　+19.8（　+1.0%）
4位 <8309>　三井住友トラ　　　 4187　　+34（　+0.8%）
5位 <7269>　スズキ　　　　　 2016.5　+16.0（　+0.8%）
6位 <1801>　大成建　　　　　　10073　　+73（　+0.7%）
7位 <4755>　楽天グループ　　　887.6　 +6.0（　+0.7%）
8位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　 1905.6　+11.1（　+0.6%）
9位 <7201>　日産自　　　　　　　344　 +2.0（　+0.6%）
10位 <3099>　三越伊勢丹　　　 2686.3　+14.3（　+0.5%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6594>　ニデック　　　　　 3055　-65.0（　-2.1%）
2位 <4021>　日産化　　　　　 5244.2　-73.8（　-1.4%）
3位 <4188>　三菱ケミＧ　　　　850.8　-11.5（　-1.3%）
4位 <6503>　三菱電　　　　　 3431.3　-42.7（　-1.2%）
5位 <4578>　大塚ＨＤ　　　　 7918.1　-97.9（　-1.2%）
6位 <4324>　電通グループ　　 2998.8　-35.2（　-1.2%）
7位 <4503>　アステラス　　　 1644.7　-19.3（　-1.2%）
8位 <6770>　アルプスアル　　 1772.4　-19.6（　-1.1%）
9位 <6954>　ファナック　　　 4067.2　-42.8（　-1.0%）
10位 <1808>　長谷工　　　　　 2414.2　-24.3（　-1.0%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース