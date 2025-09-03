[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1429銘柄・下落1530銘柄（東証終値比）
9月3日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3019銘柄。東証終値比で上昇は1429銘柄、下落は1530銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが94銘柄、値下がりは129銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は190円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の3日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8001> 伊藤忠 9435 +963（ +11.4%）
2位 <2267> ヤクルト 2561 +91.0（ +3.7%）
3位 <1770> 藤田エンジ 1722.1 +49.1（ +2.9%）
4位 <3103> ユニチカ 211 +6（ +2.9%）
5位 <4263> サスメド 950 +27（ +2.9%）
6位 <9854> 愛眼 213 +6（ +2.9%）
7位 <2158> フロンテオ 810 +22（ +2.8%）
8位 <7453> 良品計画 3100 +83.0（ +2.8%）
9位 <6330> 東洋エンジ 1695 +41（ +2.5%）
10位 <3803> イメージ情報 1010.9 +22.9（ +2.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7886> ヤマトモビＭ 1115.9 -74.1（ -6.2%）
2位 <8918> ランド 8.7 -0.3（ -3.3%）
3位 <3667> ｅｎｉｓｈ 121 -4（ -3.2%）
4位 <2485> ティア 525 -14（ -2.6%）
5位 <4370> モビルス 577 -15（ -2.5%）
6位 <4069> ブルーミーム 2031 -49（ -2.4%）
7位 <5858> ＳＴＧ 1737 -41（ -2.3%）
8位 <7066> ピアズ 678.9 -15.1（ -2.2%）
9位 <6740> Ｊディスプレ 18.6 -0.4（ -2.1%）
10位 <2370> メディネット 37.2 -0.8（ -2.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8001> 伊藤忠 9435 +963（ +11.4%）
2位 <7453> 良品計画 3100 +83.0（ +2.8%）
3位 <5831> しずおかＦＧ 1931.3 +19.8（ +1.0%）
4位 <8309> 三井住友トラ 4187 +34（ +0.8%）
5位 <7269> スズキ 2016.5 +16.0（ +0.8%）
6位 <1801> 大成建 10073 +73（ +0.7%）
7位 <4755> 楽天グループ 887.6 +6.0（ +0.7%）
8位 <6762> ＴＤＫ 1905.6 +11.1（ +0.6%）
9位 <7201> 日産自 344 +2.0（ +0.6%）
10位 <3099> 三越伊勢丹 2686.3 +14.3（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6594> ニデック 3055 -65.0（ -2.1%）
2位 <4021> 日産化 5244.2 -73.8（ -1.4%）
3位 <4188> 三菱ケミＧ 850.8 -11.5（ -1.3%）
4位 <6503> 三菱電 3431.3 -42.7（ -1.2%）
5位 <4578> 大塚ＨＤ 7918.1 -97.9（ -1.2%）
6位 <4324> 電通グループ 2998.8 -35.2（ -1.2%）
7位 <4503> アステラス 1644.7 -19.3（ -1.2%）
8位 <6770> アルプスアル 1772.4 -19.6（ -1.1%）
9位 <6954> ファナック 4067.2 -42.8（ -1.0%）
10位 <1808> 長谷工 2414.2 -24.3（ -1.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
株探ニュース