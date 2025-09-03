9月3日、俳優の清水尋也（ひろや）容疑者が、麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたことがわかった。

各社報道によると、警視庁は3日午前4時半ごろ、清水容疑者の自宅を家宅捜索に入り、乾燥大麻とみられるものや使用器具などを押収したという。清水容疑者は、警視庁の調べに対し「大麻を持っていたことは間違いありません」と容疑を認めていると伝えられた。また、清水容疑者と同居している20代女性も逮捕され、同じく容疑を認めているという。

「清水さんは2012年に俳優デビュー。映画『渇き。』『ミスミソウ』『東京リベンジャーズ』など話題の映画に次々と出演し、存在感のある実力派俳優として、着実にキャリアを築いてきました。

最近はドラマでの活躍も目立ち、2021年にはNHK連続テレビ小説『おかえりモネ』に出演したほか、2024年には『海に眠るダイヤモンド』、現在放送中の『19番目のカルテ』（ともにTBS系）で主要キャストに抜擢されており、“ブレイク俳優”と言っても過言ではない働きぶりでした。これからどんどん勢いを増していくはずだったのですが……」（芸能記者）

急転直下の逮捕に、Xでは衝撃を受ける声が溢れかえった。さらには、清水と交友が深かった人気俳優・間宮祥太朗のメンタルを心配する声があがっている。

《間宮くん共演も多くてめちゃくちゃ可愛がってたしショックだろうなぁ怒ってるだろうなぁ…》

《間宮くんが泣いちゃうだろうがよ……..》

《清水尋也くん、この間A-Studio出てたし、やっと知名度上がってきたのに、、亡くなったお母様が悲しむよ、、どうして、、お兄さんも親友の間宮くんも怒るよ、絶対、、》

2人は、2019年の映画『ホットギミック ガールミーツボーイ』で初共演。その後も、人気漫画の実写化映画『東京リベンジャーズ』で間宮がキサキ役、清水が半間役として、主人公たちと敵対するコンビを演じている。

間宮は、かねて清水の俳優としての才能を尊敬しており、2023年6月の『GQ』のインタビューでは「天才」と評しつつ「勝手に物静かでミステリアスな人だと思っていたんです。でも、本人はこんなに面白くて、すごく人間味がある。そのギャップが新鮮でした」と語っている。

「8月放送の『A-Studio+』に清水さんが出演したときにも、間宮さんの話題が出ましたが、清水さんも間宮さんを慕っているようです。一緒にお酒を飲むこともあると明かし、『僕が祥太朗くんのことをいじったり、祥ちゃんって呼んでみたりとかすると、うれしそうな顔をする』と告白しています。

また、『お兄ちゃんって感覚ですね。うちの兄とちょっと似てるんですよ』『だからすごく接しやすい』とも話していました。MCの笑福亭鶴瓶さんも、間宮さんが『（清水のこと）めっちゃ好きや』と語っていたことを明かしており、いい関係性であることを伺わせていました。これだけかわいがっていた後輩が逮捕されたとあっては、間宮さんもショックを受けているのでは」（芸能記者）

芸能界の“兄”はいま、何を思うのか。