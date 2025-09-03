三谷幸喜×山崎怜奈、池澤春菜らが登壇 「ハヤカワまつり」無料配信イベント決定
早川書房の創業80周年を記念する大型イベント「ハヤカワまつり」（9月14日・15日）で、一部のトークセッションがYouTubeにて無料配信されることが発表された。登壇するのは、脚本家・演出家の三谷幸喜、タレントの山崎怜奈、声優の池澤春菜ら豪華な顔ぶれ。文学や映画をテーマに、ここでしか聞けない熱いトークが繰り広げられる。
【漫画】コミック版『そして誰もいなくなった』 試し読み！
「ハヤカワまつり」は、SF・ミステリで知られる早川書房の80年の歴史を振り返るとともに、出版や文化を幅広く楽しむことができる大型イベントだ。会場ではトークイベントのほか、書籍・限定グッズの販売やアガサ・クリスティー検定、ビブリオバトルなどの参加型企画、出版業界に興味がある人向けの就活セミナーなども実施される。
イベントは9月14日（日）、15日（月・祝）の2日間にわたって実施。人気作家や著名人によるトークセッションはアガサ・クリスティー作品から『アルジャーノンに花束を』、映画『遠い山なみの光』まで、多彩なテーマが並ぶ。無料配信は早川書房公式YouTubeで行われ、一部の有料トークはイベント終了後にアーカイブ配信が予定されている。詳細は早川書房の公式HP内「創立80周年記念特設サイト」にて確認できる。
【ハヤカワまつり】
日程：2025年9月14日（日）11:00〜18:30
2025年9月15日（月・祝）11:00〜17:00
会場：出版クラブビル 3・4階（東京都千代田区神田神保町1-32）
※入場無料（一部トークイベントは有料／オンライン配信・アーカイブ販売あり）
※イベントは有料・無料にかかわらず、すべてのトークイベント参加に「参加チケット」が必要。チケットは、早川書房の「ブッククラブ」会員（有料・無料）限定でご購入可能
＜9月14日（日）＞
・13:00〜14:20「アガサ・クリスティーを語る！」 三谷幸喜 × 山崎怜奈（無料配信）
・15:00〜16:20「神林長平と円城塔が、雪風について語るべきこと」（有料）
・15:00〜16:20「名探偵と学ぶミステリ」でわかるミステリの基本 杉江松恋×阿津川辰海×福田和代（有料）
・17:00〜18:20「ネット怪談と「恐怖」の最前線 廣田龍平（※「廣」は旧字体）×宮澤伊織」（有料）
・17:00〜18:20「『三体』VS『プロジェクト・ヘイル・メアリー』どっちが面白い？」大森望×小野田和子（有料）
・17:00〜18:20「早川書房のブックデザインを語る！」水戸部功×川名潤（有料）
・19:00〜20:30「著者・余兒と読む『九龍城砦I 囲城』公開読書会」（有料）
＜9月15日（月・祝）＞
・11:00〜12:20「読んで、語る『アルジャーノンに花束を』」池澤春菜 × けんご（無料配信）
・13:30〜14:50「映画『遠い山なみの光』公開記念トーク」石川慶 × 三宅香帆（無料配信）
・15:30〜16:50「ハヤカワ新人賞出身作家対談！」小川哲×逢坂冬馬（有料）
