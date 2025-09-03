倖田來未、SHIBUYA109とのスペシャルコラボキャンペーン開催
倖田來未とSHIBUYA109によるコラボレーション企画＜SHIBUYA109 × KODA KUMI 25th Anniversary Campaign＞の開催が決定した。
本キャンペーンは2025年9月23日（火・祝）〜10月5日（日）の期間、SHIBUYA109渋谷店とSHIBUYA109阿倍野店の2拠点で実施。最新ビジュアル掲出、限定POP UP STORE、コラボメニューの販売、プレゼントキャンペーン、VR SPECIAL LIVEなど、倖田來未の25周年を祝う多彩なコンテンツが展開される。キャンペーン内容は以下。
■＜SHIBUYA109 × KODA KUMI 25th Anniversary Campaign＞
期間：2025年9月23日（火・祝）〜10月5日（日）
場所：
東京・SHIBUYA109渋谷店（東京都渋谷区道玄坂2-29-1）
大阪・SHIBUYA109阿倍野店（大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 あべのキューズモール2階）
■特設サイト
https://www.shibuya109.jp/x/SHIBUYA109_KODAKUMI25th
■KODA KUMI 25th Anniversary × SHIBUYA109 POP UP STORE
https://www.shibuya109.jp/blog/?pi3=366507
【実施内容】
1. 最新キャンペーンビジュアル掲出／スペシャルコメント動画放映
館内外サイネージや渋谷スクランブル交差点大型ビジョンにて展開。
2. POP UP STORE（東京・大阪）
最新キャンペーンビジュアルはじめ過去ツアーライブ写真＆衣装展「KODA KUMI LIVE Photo & Costume Exhibition」
・開催期間：9月23日（火・祝）〜10月5日（日）
・会場： SHIBUYA109渋谷店 8階 DISP!!!、SHIBUYA109阿倍野店 DISP!!!
・SHIBUYA109渋谷店とSHIBUYA109阿倍野店では、写真＆衣装展の内容は異なります。
3. SHIBUYA109 × KODA KUMI 25th Anniversary Campaign限定「VR SPECIAL LIVE」
ライヴを最前列で観ているような臨場感あふれる180°映像を、109キャンペーン限定に撮り下ろしたスペシャルLIVE をVRにて体感。
・有料チケット制／当日現地にてVRチケット販売（タイムスケジュールにて各回定員制）
・SHIBUYA109渋谷店のみ実施。（SHIBUYA109阿倍野店では実施ございません）
4. SHIBUYA109渋谷店限定コラボメニュー販売＆キャンペーングッズ販売
限定オリジナルメニューを販売。注文者にはノベルティを先着配布。
・開催期間：9月23日（火・祝）〜10月5日（日）
・コラボメニュー販売会場：SHIBUYA109渋谷店 8階 BUTTERLY
・キャンペーングッズ販売会場：POP UP STORE(東京・大阪)内
5. プレゼントキャンペーン
・館内3,000円（税込）以上購入で直筆サイン入りポスターなどが当たる抽選
・ショップや飲食の購入者に限定ステッカープレゼント
・SNSキャンペーン：SHIBUYA109公式Xをフォロー＆リポストで抽選に参加可能
・公式LINEから限定待ち受け画像配布（https://line.me/R/ti/p/%40shibuya109）
6. フォトスポット／ディスコグラフィー展示
渋谷店館内にて倖田來未仕様のスペシャルフォトスポット展示。
25周年を記念したメッセージボード設置や歴代作品を振り返るディスコグラフィーの展示を実施。
7. 館内BGMジャック
期間中、館内BGMを倖田來未がジャック。人気楽曲とオリジナルコメントを放送。
倖田來未ライブ音源が毎日ランダムでオンエア予定。
◾️＜KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜＞
＜東京＞
2025年10月18日（土）
京王アリーナTOKYO
16:00開場/17:00開演
＜東京＞
2025年10月19日（日）
京王アリーナTOKYO
15:00開場/16:00開演
＜大阪＞
2025年12月13日（土）
大阪城ホール
16:00開場/17:00開演
＜大阪＞
2025年12月14日（日）
大阪城ホール
15:00開場/16:00開演
※開場・開演時間は変更になる可能性があります
詳細：https://rhythmzone.net/koda/live/tour.php?id=1002715&fdate=2025-10-18&ldate=2025-12-14
◾️＜KODA KUMI Dinner Show 2025-2026「Love＆Songs」＞
〈札幌〉2025年12月21日（日）／京王プラザホテル札幌
一部 12:00開場／12:30食事／14:00開演
二部 17:00開場／17:30食事／19:00開演
オリジナルデザインボトル付きチケット：￥55,000（特典付き）
通常チケット：￥50,000
〈名古屋〉
2025年12月24日（水）／名古屋観光ホテル
一部 12:30開場／13:00食事／14:15開演
二部 17:00開場／17:30食事／18:45開演
オリジナルデザインボトル付きチケット：￥55,000（特典付き）
通常チケット：￥50,000
〈福岡〉
2025年12月26日（金）／ホテル日航福岡
一部 18:00開場／18:30食事／20:00開演
オリジナルデザインボトル付きチケット：￥55,000（特典付き）
通常チケット：￥50,000
〈東京〉
2025年12月28日（日）／ホテルニューオータニ東京
一部 12:30開場／13:00食事／14:30開演
二部 18:00開場／18:30食事／20:00開演
オリジナルデザインボトル付きチケット：￥55,000（特典付き）
通常チケット：￥50,000
〈大阪〉
2026年2月1日（日）／リーガロイヤルホテル大阪
一部 12:00開場／12:30食事／14:00開演
二部 17:00開場／17:30食事／19:00開演
オリジナルデザインボトル付きチケット：￥55,000（特典付き）
通常チケット：￥50,000
〈金沢〉
2026年2月22日（日）／ホテル日航金沢
17:00開場／17:30食事／18:50開演
オリジナルデザインボトル付きチケット：￥55,000（特典付き）
通常チケット：￥50,000
〈長野〉
2026年2月23日（月・祝）／ホテルブエナビスタ
一部 14:30開場／15:30食事／17:00開演
二部 18:15開場／19:15食事／20:45開演
オリジナルデザインボトル付きチケット：￥48,000（特典付き）
通常チケット：￥43,000
※オリジナルデザインボトル付きチケットには、ワインテイスト飲料（ノンアルコール0.00%）が付きます。
◆券売スケジュール
・倖田來未ファンコミュニティアプリ「KK App」先着販売
申込期間：9月5日（金）10:00〜9月7日（日）23:59
